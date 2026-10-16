"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

Владимир Ращук рассказал о потере близкого человека и возобновлении общения с отцом.

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Владимир Ращук потерял друга / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Ращук

Вы узнаете:

Как служба на передовой изменила Владимира Ращука

Почему артист возобновил общение с отцом

Украинский актер и защитник Владимир Ращук, который с начала полномасштабной войны сменил съемочную площадку на оружие в руках, в интервью OBOZ.ua поделился размышлениями о возвращении к профессии после фронта и вспомнил о личной трагедии.

Артист признался, что за годы службы пережил колоссальный жизненный и эмоциональный опыт, который теперь помогает ему чувствовать себя на пике актерского мастерства. В то же время Ращук откровенно говорит о внутренних противоречиях, которые возникают при взгляде на гражданскую жизнь: с одной стороны, ему проще понимать тех, кто прошел войну, а с другой - он учится не судить тех, кто остался в стороне.

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Владимир Ращук служил в ВСУ / фото: instagram.com, Владимир Ращук

"Конечно, мне проще работать с людьми, которые были на фронте или каким-то образом связаны с армией. Но сейчас я стараюсь никого не осуждать. У каждого свой путь, свой выбор, и, пожалуй, каждый имеет на это право. Хотя мне, конечно, больно, когда я думаю: почему я четыре года отдал армии, а кто-то жил своей счастливой жизнью? У меня до сих пор остаются эти вопросы. Но у каждого своя реальность, и каждому потом придется смотреть в глаза своим детям. За себя я спокоен: моя совесть чиста", - рассказал Ращук.

Кроме того, актер коснулся темы отношений с отцом, связь с которым была прервана из-за разницы во взглядах на войну. По словам артиста, отец сам вышел на связь после тяжелой операции и сейчас живет в оккупированном Мариуполе. Теперь они стараются общаться чаще, но обходят темы политики и боевых действий. Владимир также вспомнил о личной трагедии - гибели лучшего друга в Мариуполе в самом начале полномасштабного вторжения.

Владимир Ращук - отношения с отцом / фото: instagram.com, Владимир Ращук

"Мы не затрагиваем темы политики и войны, говорим о нейтральном: о здоровье, о наших делах. Он много плачет, потому что понимает, что неизвестно, когда мы увидимся и увидимся ли вообще. Родителей не выбирают, как ни крути... Он мой папа. Раньше жил в Донецке, а теперь вернулся в Мариуполь. У меня там также оставался лучший друг. Его убила ракета в 2022 году, почти в самом начале полномасштабной войны. Это был даже не просто друг - он был мне ближе, чем брат. Страшная утрата, его похоронили возле собственного дома", - поделился актер.

Владимир Ращук / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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