"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

Вы узнаете:
- Почему Мила Нитич начала колоть препараты для похудения
- Что произошло со здоровьем певицы
Украинская певица Мила Нитич поразила поклонников откровением о своем похудении. Артистка рассказала в интервью Славе Демину, что сбросила 12 килограммов с помощью популярных препаратов для похудения, но теперь столкнулась с тяжелыми последствиями для организма.
По словам артистки, лечение начиналось не ради эстетики - у нее диагностировали инсулинорезистентность и преддиабет. За время приема препаратов певица похудела на 12 килограммов, однако после отмены у нее случился откат, и она уже набрала 6 килограммов обратно. Сейчас звезда весит 66 килограммов при росте 170 сантиметров. Мила призналась, что этот опыт сильно ударил по ее здоровью.
"После отмены препарата у меня возникли проблемы с органами, но больше всего это сказалось на желудочно-кишечном тракте", - поделилась певица в интервью Славе Демину.
Сейчас артистка проходит период восстановления и приводит здоровье в порядок, поскольку столкнулась с нарушением усвоения белка. Она эмоционально призвала поклонников не искать "волшебных таблеток" и худеть только здоровым способом.
"Когда я весила 61 килограмм, я была очень худая, красивая, но несчастная. Я просыпалась и не хотела жить, потому что тело болит, тебя ничего не радует. Последней каплей стало то, что, когда я ехала домой в машине, у меня в голове возникла мысль, что мое тело умирает", - откровенно призналась артистка.
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Про персону: Мила Нитич
Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук) - украинская певица. Финалистка шоу "Шанс" (10 сезон), полуфиналистка проекта "Голос країни" (1 сезон). Представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в 2009 году, где заняла 6 место.
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