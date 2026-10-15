'Сильно подкосило': знаменитости попрощались со звездой 'Лиги смеха' Венедчуком

Вы узнаете:
- Где прошла церемония прощания со звездой "Лиги смеха"
- Что известно о смерти Александра Венедчука
В Киеве состоялось прощание с популярным украинским комиком и юмористом Александром "Веней" Венедчуком, который скоропостижно ушел из жизни в возрасте 32 лет. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе возле парка "Теремки", а похороны были запланированы на 12:00 на Жулянском кладбище, сообщает OBOZ.UA.
Прощание проходило в напряженной атмосфере - под звуки сирен и взрывов в столице. Несмотря на это, проводить юмориста в последний путь пришли сотни людей. Среди присутствующих было немало его коллег и звезд шоу-бизнеса, в том числе Евгений Янович, Игорь Биденко, Рома Мищеряков, Джейхун Сафаров, Василий Байдак, Владимир Дантес и другие. После панихиды родственники, коллеги и поклонники провели артиста в последний путь аплодисментами.
Видео с прощания смотрите тут.
Трагическая новость о смерти 32-летнего артиста всколыхнула сеть вечером 13 октября, когда о ней сообщил его коллега по команде Артем Дамницкий.
"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - написал комик.
Александр "Веня" Венедчук - причина смерти
Официальную причину смерти артиста пока не разглашают. В то же время известно, что в начале 2025 года Александр перенес кровоизлияние в мозг, после чего ему потребовались несколько тяжелых операций, длительное лечение и курс реабилитации.
После сообщения о смерти комика украинский ведущий Анатолий Анатолич опубликовал в Instagram их последнюю переписку. В сообщениях Александр рассказал, что заболел и его состояние ухудшилось.
"Есть один нюанс, меня подкосило сегодня плотно, лежу в постели, 39,6 было час назад", - написал комик.
Анатолий Анатолич подчеркнул, что собирался записать интервью с юмористом, однако состояние здоровья Александра не позволило этого сделать.
"Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. "Веня" заболел. Главное - здоровье, написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах", - высказался Анатолич.
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О шоу: Лига Смеха
Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.
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