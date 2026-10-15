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"Сильно подкосило": знаменитости попрощались со звездой "Лиги смеха" Венедчуком

Кристина Трохимчук
15 октября 2026, 12:31
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В Киеве провели в последний путь комика Александра Венедчука, который ушел из жизни в 32-летнем возрасте.
Александр Венедчук - похороны
Александр Венедчук - похороны / коллаж: Главред, фото: pexels.com; instagram.com, ven4os;

Вы узнаете:

  • Где прошла церемония прощания со звездой "Лиги смеха"
  • Что известно о смерти Александра Венедчука

В Киеве состоялось прощание с популярным украинским комиком и юмористом Александром "Веней" Венедчуком, который скоропостижно ушел из жизни в возрасте 32 лет. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе возле парка "Теремки", а похороны были запланированы на 12:00 на Жулянском кладбище, сообщает OBOZ.UA.

Прощание проходило в напряженной атмосфере - под звуки сирен и взрывов в столице. Несмотря на это, проводить юмориста в последний путь пришли сотни людей. Среди присутствующих было немало его коллег и звезд шоу-бизнеса, в том числе Евгений Янович, Игорь Биденко, Рома Мищеряков, Джейхун Сафаров, Василий Байдак, Владимир Дантес и другие. После панихиды родственники, коллеги и поклонники провели артиста в последний путь аплодисментами.

видео дня

Видео с прощания смотрите тут.

'Сильно подкосило': знаменитости попрощались со звездой 'Лиги смеха' Венедчуком
"Ветераны космических войск" на прощании с Александром Венедчуком / фото: oboz.ua

Трагическая новость о смерти 32-летнего артиста всколыхнула сеть вечером 13 октября, когда о ней сообщил его коллега по команде Артем Дамницкий.

Похороны Александра Венедчука - Роман Мищеряков
Похороны Александра Венедчука - Роман Мищеряков / фото: oboz.ua

"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - написал комик.

Владимир Дантес на похороне Александра Венедчука
Владимир Дантес на похороне Александра Венедчука / фото: oboz.ua

Александр "Веня" Венедчук - причина смерти

Официальную причину смерти артиста пока не разглашают. В то же время известно, что в начале 2025 года Александр перенес кровоизлияние в мозг, после чего ему потребовались несколько тяжелых операций, длительное лечение и курс реабилитации.

Василий Байдак прощается с Александром Венедчуком
Василий Байдак прощается с Александром Венедчуком / скрин из видео oboz.ua

После сообщения о смерти комика украинский ведущий Анатолий Анатолич опубликовал в Instagram их последнюю переписку. В сообщениях Александр рассказал, что заболел и его состояние ухудшилось.

"Есть один нюанс, меня подкосило сегодня плотно, лежу в постели, 39,6 было час назад", - написал комик.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что собирался записать интервью с юмористом, однако состояние здоровья Александра не позволило этого сделать.

Последняя переписка Александра Венедчука с Анатолием Анатоличем
Последняя переписка Александра Венедчука с Анатолием Анатоличем / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. "Веня" заболел. Главное - здоровье, написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах", - высказался Анатолич.

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