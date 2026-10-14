"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

Умер режиссер "Таврийских игр" и художественный руководитель Киевского дворца детей и юношества Виктор Кныш.

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В возрасте 59 лет скончался Виктор Кныш / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kievpalace

Кратко:

Виктору Кнышу было 59 лет

Незадолго до смерти режиссер работал над детским рождественским праздником

В возрасте 59 лет скончался Виктор Кныш - художественный руководитель Киевского дворца детей и юношества и многолетний режиссер фестиваля "Таврийские игры". Он умер 13 октября в результате внезапной остановки сердца.

О смерти Кныша сообщили в социальных сетях Киевского дворца детей и юношества и фестиваля "Таврийские игры".

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В коллективе Дворца признались, что известие о потере стало неожиданностью. Незадолго до смерти режиссер продолжал работать над подготовкой детского рождественского праздника.

"Невероятно трудно подобрать слова… Как сообщить миру, что человек, который еще вчера прослушивал песни для детского рождественского праздника, ушел в мир иной? Неожиданно. Внезапно. Осознание невосполнимой утраты, вероятно, будет приходить постепенно, но сейчас сознание отказывается принимать новую реальность", - говорится в сообщении учреждения.

Какие проекты создал Виктор Кныш

На посту художественного руководителя Киевского дворца детей и юношества Кныш вместе с коллегами работал над созданием новых образовательных, творческих и культурных инициатив для детей и молодежи.

При его участии во Дворце появились "Офис юного мэра", "Дидактополис", "Философский клуб для молодежи" и "Фантазеро". Он также был связан с реализацией проектов U_Hero Award, "Рождество в Киеве", D-20 и фестиваля "Вишневая гора".

Одним из последних замыслов режиссера стала экспериментальная театральная студия "Осоння". Ее запуск планировали на текущий учебный год. В учреждении отметили, что Кныш был душой и движущей силой этого проекта.

В Киевском дворце детей и юношества заверили, что продолжат работу над инициативами, которые начал Виктор Кныш.

Каким запомнили режиссера

Память о Кныше почтили и представители фестиваля "Таврийские игры", с которым он сотрудничал на протяжении многих лет.

Коллеги подчеркнули его человеческие качества, отметив, что за профессионализмом режиссера стояли чуткость, внимательность и спокойный характер.

"Он был очень чутким, внимательным и - на удивление для режиссера - тихим человеком. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Виктора", - сообщили в команде фестиваля.

Смерть Виктора Кныша стала потерей для культурной и образовательной среды Киева. Его коллеги намерены сохранить и продолжить проекты, которым он посвятил свою работу.

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О персоне: Виктор Кныш Виктор Кныш - известный украинский режиссер, культурный деятель и художественный руководитель Киевского дворца детей и юношества. В прошлом он руководил Центром перспективного развития знаменитого детского центра "Артек" и сотрудничал с командой фестиваля "Таврийские игры". После событий 2014 года переехал из Крыма на материковую часть Украины, где продолжил заниматься развитием детских образовательных проектов и лагерей, будучи советником генерального директора возрожденного "Артека". На посту художественного руководителя Киевского дворца детей и юношества он стал создателем и вдохновителем множества инициатив для молодежи. На протяжении многих лет выступал главным режиссером одного из самых больших и известных украинских музыкальных фестивалей.

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