Звезда сериала покончил с собой в 34 года - что известно

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств смерти актера.

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Звезда сериала покончил с собой в 34 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rjmitte

Кратко:

Представитель окружных властей подтвердил, что актер покончил с собой

Актер, как и его персонаж из "Во все тяжкие", страдал ДЦП

Американский актер Ар-Джей Митт, получивший известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в популярном сериале "Во все тяжкие", скончался 12 октября в собственном доме в городе Браунсвилл, штат Техас. Ему было 34 года.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

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По информации издания, представитель окружных властей подтвердил, что актер покончил с собой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств его смерти.

"Эр-Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие", скончался. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством", - говорится в публикации.

Актер, как и его персонаж из "Во все тяжкие", страдал детским церебральным параличом (ДЦП).

Как отметили его представители после смерти, "опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт придал этой роли аутентичность и создал платформу для повышения осведомленности и инклюзии людей с инвалидностью".

Журналисты также обратили внимание на недавнее появление актера в подкасте The Joe Vulpis Podcast. На прошлой неделе Митт рассказал о том, как участие в сериале повлияло на его жизнь, а также поделился подробностями отношений с коллегами по съемочной площадке, с которыми продолжал общаться и после завершения проекта.

Актер был помолвлен со своей давней подругой Кеннеди Суарес.

"Во все тяжкие" - криминальный сериал, выходивший в 2008-2013 годах. Его главный герой - смертельно больной учитель химии Уолтер Уайт, который берется варить метамфетамин, якобы чтобы обеспечить будущее своей беременной жене и сыну с церебральным параличом. "Во все тяжкие" считается одним из лучших сериалов XXI века.

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Об актере: Ар-Джей Митт Ар-Джей Митт (полное имя - Рой Фрэнк "Ар-Джей" Митт III) - американский актёр, филантроп и активист, получивший всемирную известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего (также известного как Флинн) в культовом драматическом сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Он снялся в 56 эпизодах сериала. Как и его экранный персонаж в "Во все тяжкие", Ар-Джей Митт в реальной жизни жил с детским церебральным параличом (ДЦП), который ему диагностировали в возрасте трех лет. Митт активно занимался защитой прав людей с инвалидностью и боролся со стереотипами в медиа. Он являлся послом благотворительных проектов, таких как United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял собственный фонд The Mitte Foundation. Помимо своей главной роли, он снимался в сериалах "Их перепутали в роддоме" (Switched at Birth), "Стражи правосудия" (The Guardians of Justice), фильмах "Триумф" (Triumph) и "Разговоры с незнакомцами", а также выступал продюсером независимого кино. 12 октября 2026 года 34-летний актёр трагически скончался. Его тело было обнаружено в собственном доме в городе Браунсвилл, штат Техас. По сообщениям его представителей и предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство.

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