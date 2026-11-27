Влюбленные расписались еще 11 ноября, но решили провести праздник вдали от посторонних глаз.

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Марина Литвин и Владислав Супряга / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Литвин

Вы узнаете:

Когда Владислав Супряга и Марина Литвин сыграли свадьбу

Как развивались отношения футболиста и модели

Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга и обладательница титула "Мисс Земля Украина" Марина Литвин тайно поженились в Киеве. Об этом стало известно из публикации модели в Instagram.

Пара расписалась 11 ноября, однако решила не привлекать к событию лишнего внимания и поделилась первыми свадебными снимками только спустя 2 недели, 25 ноября. Молодожены отказались от традиционной пышности и громкого торжества, сделав ставку на сдержанную эстетику.

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Владислав Супряга женился / фото: instagram.com, Марина Литвин

"11.11.26", - кратко подписала снимки счастливая невеста.

Вместо привычного пышного свадебного платья Марина Литвин избрала изящный и стильный образ. Она появилась в двухбортном белом блейзере свободного кроя с накладными карманами, который дополнила легкой юбкой до пола.

Марина Литвин - свадьба / фото: instagram.com, Марина Литвин

Особое внимание привлекали изысканные детали ее наряда. Голову невесты украшала оригинальная сеточка-вуаль с объемными лепестками, закрепленная на уложенных темных волосах. Образ завершали лаконичные серьги, обручальное кольцо и небольшой нежный букет из белых цветов в руках.

Мисс Земля Украина - свадебный образ / фото: instagram.com, Марина Литвин

Напомним, отношения Владислава Супряги и Марины Литвин начались в 2023 году. Роман быстро перерос в серьезные чувства, и уже в июне 2024 года футболист сделал избраннице предложение руки и сердца. Теперь пара официально стала мужем и женой.

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