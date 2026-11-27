Вячеслав Хостикоев за 3 года кардинально изменил имидж.

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Вячеслав Хостикоев сильно похудел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

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Как Вячеслав Хостикоев ответил на слухи о болезни

Как Наталья Сумская отреагировала на похудение сына

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал о похудении на 35 килограммов и ответил на слухи о своем здоровье в интервью YouTube-каналу Tsukorua. Звезда фильма "Скажене весілля" и спектакля "Конотопская ведьма" отметил, что на перемены ушло около 3 лет и за это время он полностью переосмыслил свой имидж.

В сети кардинальное преображение сына народных артистов Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева вызвало разные реакции. Одни зрители начали сравнивать артиста с Робертом Паттинсоном, а другие заподозрили проблемы со здоровьем, но сам актер отнесся к таким домыслам с юмором.

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Как сейчас выглядит Вячеслав Хостикоев / скрин из видео

"Обязательно ли, если человек изменился, похудел, "наверное, с ним что-то не так"? Умирает, наверное, эх! Это смешно, конечно. Наоборот, когда человек приходит в форму, я никогда не скажу, что там что-то не так", - отметил Хостикоев.

По словам артиста, сильнее всего из-за его новой формы переживает мама - актриса Наталья Сумская. При каждой встрече она волнуется, что сын слишком сильно сбросил вес, и пытается накормить его домашней едой, хотя сам Вячеслав старается придерживаться режима.

Вячеслав Хостикоев потерял 35 килограмм / скрин из видео

"Мама: "И что ты наделал? Это слишком, это слишком. Поешь". Каждый раз, когда я прихожу: "Сынок, поешь. Я тебе котлетки приготовила, поешь, пожалуйста, голодным нельзя". - "Мам, я же держу форму". Вот и это все очень мило. Это все очень тепло и приятно", - рассказал артист.

Наталья Сумская / инфографика: Главред

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