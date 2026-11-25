Украинская актриса вспомнила, как народный артист однажды резко отчитал ее на съемочной площадке.

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Даша Трегубова рассказала о характере Алексея Горбунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

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Из-за чего Алексей Горбунов устроил Даше Трегубовой разборку на съемках

Как актерам удалось наладить отношения

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова откровенно высказалась о непростом характере народного артиста Украины Алексея Горбунова. По ее словам в интервью Oboz.ua, знаменитый коллега обладает выдающимся талантом, однако работать с ним на одной площадке бывает нелегко.

Знаменитости знакомы еще с самого начала телевизионной карьеры Трегубовой, и за эти годы между ними происходили самые разные ситуации. Однажды на съемках Горбунов даже резко выразил ей свое недовольство, решив, что актриса опоздала, хотя на самом деле ее просто поздно вызвали в кадр.

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Даша Трегубова и Алексей Горбунов / фото: facebook.com, Даша Трегубова

"Алексей Горбунов - выдающийся и талантливый актер. Но при этом он рокер, панк - человек, который по своей природе не может быть удобным", - отметила Трегубова.

Актриса добавила, что давнее знакомство заметно облегчило их взаимодействие в подобных ситуациях. Благодаря этому она спокойнее воспринимала такие вспышки эмоций и недоразумения на площадке.

Даша Трегубова - интервью / фото: instagram.com, Даша Трегубова

"Мне, к счастью, было немного проще, ведь мы знакомы очень давно. Еще в начале моей телевизионной карьеры пересекались. И с тех пор у нас было много разных моментов. Как-то на съемочной площадке он и на меня наехал, потому что был уверен, что я опоздала. На самом деле меня просто поздно вызвали на съемку, а ему пришлось ждать. Не разобравшись, бурно выразил свое недовольство", - с улыбкой вспомнила она.

Несмотря на вспыльчивость Горбунова, между артистами давно сложились теплые и уважительные отношения. Сама Трегубова признается, что, хотя характер у Алексея действительно сложный, она вовсе не считает, что артист такого масштаба должен подстраиваться под окружающих.

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