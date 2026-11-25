Тарас Яремий до 2022 года имел инвалидность, а позже был уверен, что болезнь вернулась.

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Тарас Яремий в первый раз рассказал, чем болел / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Тарас-Яремій, скриншот

Коротко:

Тарас Яремий перенес онкологию в детстве

До 2022 года у комика была инвалидность

В 2022-м он думал, что болезнь вернулась

Украинский стендап-комик Тарас Яремий впервые признался, что в детстве перенес онкологию, прошел курс химиотерапии и две операции. До 2022 года у 28-летнего юмориста была инвалидность. Так он пополнил список знаменитостей, которые открыто рассказали о борьбе с раком.

Об этом комик рассказал в интервью журналисту Ивану Казаркину на YouTube. Разговор вышел в первом выпуске формата "37 вопросов" на канале KAZARKIN.

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Яремий вспоминает, что болезнь у него диагностировали, когда он был совсем маленьким.

"Я был маленьким, я был маленьким ребенком, у меня была онкология. У меня были химиотерапия, две операции. Все перенес. У меня была инвалидность до 2022 года. Все хорошо закончилось", - говорит комик.

Вернулась ли болезнь к Тарасу Яремию?

По словам юмориста, онкология не оставила после себя последствий, однако он регулярно проходит обследования. В 2022 году Яремий был уверен, что болезнь вернулась, но диагноз не подтвердился.

Комик признается, что тот период дался ему эмоционально тяжело.

"Вроде последствий нет, но я постоянно проверяюсь. Был единственный нюанс, что в 2022 году я себя накрутил, что онкология вернулась. Когда я думал, что она вернулась, я очень сильно себя накрутил. Когда потом выяснилось, что это не онкология, я очень радовался", - признается Яремий.

Звезды о болезни - новости

Как сообщал Главред, ранее о болезни близкого человека рассказал певец Стас Шуринс. В интервью Славе Демину артист признался, что тяжелую болезнь жены долго скрывал от публики. Супруги поженились в 2012 году.

Откровенностью о здоровье поделилась и модель Даша Астафьева. В интервью проекту Телебачення Торонто она рассказала о своей тяжелой болезни. По ее словам, тот период был для нее очень трудным.

О борьбе с онкологией публично говорила и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В документальном фильме Heal она призналась, что рак меняет человека. Курс химиотерапии принцесса завершила осенью 2024 года, а в январе 2025-го объявила о ремиссии.

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