Вы узнаете:
- Какое экстремальное испытание преодолела Кейт Миддлтон
- Какие признания принцесса сделала в фильме "Heal"
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон откровенно рассказала о пережитой борьбе с онкологическим заболеванием в новом документальном фильме "Heal", кадры из которого появились в Instagram. Лента рассказывает о том, как супруга принца Уильяма за 24 часа покорила 3 высочайшие вершины Великобритании в рамках благотворительного марафона National Three Peaks Challenge.
Несмотря на сложные погодные условия, сильный ветер и туман, Кейт без свиты и с минимальной охраной взошла на Бен-Невис в Шотландии, Скофелл-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе, чтобы собрать средства для онкологического фонда Королевской больницы Марсдена. Во время восхождения принцесса не сдерживала эмоций и, борясь со слезами, поделилась глубокими размышлениями о том, как диагноз изменил ее восприятие жизни и научил находить радость даже в моменты полной неопределенности.
"Рак действительно меняет тебя. Он меняет твое тело. Он меняет тебя физически. Но есть гораздо более глубокая часть того, что диагноз "рак" сдвигает внутри тебя. Я знаю, что исцеление - это путь. Как снова обрести связь с тем, что ты когда-то знал. И как найти чувство надежды и радости рядом с неопределенностью. Очевидно, что мы не созданы для того, чтобы нести жизненные испытания в одиночку. Все может обновляться и расти. Часто именно через боль мы осознаем, что за ней кроется большая красота", - призналась Кейт.
На одном из этапов восхождения к принцессе присоединился ее брат Джеймс Миддлтон, который напомнил, что после окончания химиотерапии у сестры не было возможности соблюсти больничную традицию и символично "позвонить в колокол" в честь завершения лечения. На финише экстремального маршрута Кейт с теплотой обняла мужа и троих детей, которые приехали поддержать ее после сложнейшего испытания.
"Так что, возможно, это и есть твой звон в колокол", - обратился к принцессе ее брат во время восхождения.
Напомним, о том, что у Кейт Миддлтон диагностировали онкологическое заболевание после плановой операции на брюшной полости, стало известно в начале 2024 года. Осенью того же года принцесса завершила курс профилактической химиотерапии, а в январе 2025 года официально объявила о выходе в ремиссию.
Кадры из фильма Кейт Миддлтон смотрите тут.
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