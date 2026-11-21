Вы узнаете:
- Что Екатерина Репяхова ответила на вопросы о беременности
- На сколько килограммов поправилась блогерша
Молодая супруга украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, ответила на предположения подписчиков о второй беременности. На своей странице в Instagram избранница артиста рассказала, почему появились слухи о пополнении в семье.
Блогерша опубликовала видео, в котором показала самые популярные вопросы от аудитории за последнее время. Оказалось, что подписчики Репяховой были практически уверены в новой беременности.
"Вы беременны, уже заметно"
"Екатерина в ожидании малыша?"
"Вы беременны"
Екатерина призналась, что поправилась на 6 килограммов из-за не самых здоровых пищевых привычек. По словам блогерши, поначалу она не придавала особого значения изменениям в фигуре, однако вскоре подписчики засыпали ее вопросами о возможной второй беременности.
"Я поправилась на 6 кг. Взялась за подсчет калорий и, само собой, нужно заниматься спортом (не знаю, как заставить себя). У меня действительно живот выглядит как у беременной, поэтому пошла к гастроэнтерологу", - рассказала жена артиста.
Оценив ситуацию, Репяхова решила всерьез заняться здоровьем и внешним видом: она записалась на консультацию к гастроэнтерологу и начала контролировать рацион с помощью подсчета калорий, позволяя себе любимые блюда в пределах суточной нормы. Кроме того, блогерша планирует добавить физические нагрузки, хотя пока с трудом находит мотивацию для тренировок.
Напомним, Екатерина Репяхова и народный артист Украины Виктор Павлик официально поженились в мае 2020 года, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте. В июне 2021 года у супругов родился общий сын Михаил.
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