Первое место актриса отдала коллеге по "Голодным играм", а последнее досталось звезде фильма "Пассажиры".

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Дженнифер Лоуренс назвала худшего по поцелуям актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlaw, instagram.com/prattprattpratt, instagram.com/jhutch1992

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Кто возглавил рейтинг экранных партнеров Лоуренс

Кого из коллег актриса поставила на последнее место

Американская актриса Дженнифер Лоуренс составила рейтинг своих экранных партнеров по поцелуям в кадре: лучшим она назвала Джоша Хатчерсона, а худшим - Криса Пратта.

Актриса стала гостьей вечернего шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном, где ведущий попросил ее расставить по местам коллег-мужчин.

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Лоуренс не стала отказываться от задания, хотя сначала попыталась отделаться комплиментом всем партнерам сразу.

"Ладно, пожалуй, начну. То есть они все были потрясающими", - сказала актриса.

После этого она без долгих раздумий назвала полный список. В составленном Лоуренс рейтинге 47-летний актер Крис Пратт оказался на последнем месте. С ним Дженнифер целовалась, когда играла в фантастической мелодраме "Пассажиры" 2016 года.

После просьбы ведущего назвать также лучшего по этому показателю она поставила на первое место своего коллегу по "Голодным играм" Джоша Хатчерсона. Следом расположились Крис Хемсворт, Брэдли Купер и Тимоти Шаламе.

С кем и в каких фильмах снималась Лоуренс?

Все пятеро актеров из рейтинга - партнеры Лоуренс по крупным голливудским проектам:

Джош Хатчерсон - франшиза "Голодные игры" Лиам Хемсворт - также "Голодные игры" Брэдли Купер - "Мой парень - псих" Тимоти Шаламе - "Не смотрите наверх" Крис Пратт - "Пассажиры"

Почему Крис Пратт оказался последним?

В самом эфире актриса не стала объяснять, почему поставила Пратта на последнее место, отмечает издание Complex. Однако People напомнило, что еще в 2015 году Лоуренс рассказывала The Hollywood Reporter о дискомфорте на съемках "Пассажиров": Пратт тогда был женат на актрисе Анне Фарис.

Актриса признавалась, что сцена с поцелуем стала для нее испытанием.

"Мне впервые предстояло поцеловать женатого мужчину, а чувство вины - это, пожалуй, худшее ощущение, которое только может быть", - говорила тогда Лоуренс.

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