Роман Ясиновский работает водителем такси / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Ясиновский

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Сколько зарабатывает Роман Ясиновский в театре

Почему артист не может отказаться от работы в такси

Известный украинский актер Роман Ясиновский, прославившийся благодаря ролям в военной драме "Киборги" и сериале "Спіймати Кайдаша", откровенно рассказал о финансовых трудностях. В интервью "РБК-Украина" артист признался, что зарплата не позволяет ему полноценно обеспечивать себя и дочь, из-за чего он продолжает подрабатывать водителем такси.

По словам актера, сегодня он задействован примерно в 18 постановках театра Франко, хотя далеко не во всех спектаклях играет главные роли - порой речь идет об участии в массовых сценах. Поначалу Ясиновский тяжело воспринимал несоответствие между вложенными усилиями и оплатой труда, но со временем смирился с реалиями, хотя и не скрывает желания зарабатывать больше.

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Роман Ясиновский - зарплата / фото: instagram.com, Роман Ясиновский

"Да ладно, я сначала как-то думал, что это несправедливо, но потом я это принял. Да, мне хочется большей зарплаты, конечно, потому что этой зарплаты в театре, мне ее не хватает очень сильно", - поделился артист.

Несмотря на занятость на сцене, регулярные съемки в кино и преподавательскую деятельность, Роман по-прежнему берет заказы в службе такси. Теперь поездки за рулем перестали быть для него основным источником дохода, однако остаются существенным подспорьем для семейного бюджета, позволяя покрывать основные расходы.

Роман Ясиновский - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Роман Ясиновский

"Мне конкретно нужно в месяц зарабатывать примерно 2000 долларов. Конкретно, чтобы закрыть свои потребности и дочери. А в театре у меня зарплата 23 тысячи. Я преподаватель, но я не буду даже говорить, сколько это стоит", - рассказал актер.

Ясиновский добавил, что научился совмещать работу в такси со своим насыщенным графиком, подвозя пассажиров по пути на тренировку или возвращаясь домой после спектаклей. Хотя сейчас на заказы уходит значительно меньше времени, чем раньше, полностью отказаться от этого дополнительного заработка звезда кино пока не может.

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