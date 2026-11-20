Вы узнаете:
- Какой смелый наряд выбрала Злата Митчелл
- Как на перевоплощение дочери отреагировала Ольга Фреймут
Дочь известной украинской телеведущей и эксперта по этикету Ольги Фреймут, Злата Митчелл, произвела настоящий фурор в Сети эффектным перевоплощением. После почти месячного отсутствия в Instagram девушка опубликовала серию ярких снимков с празднования Хеллоуина.
Дочь ведущей предстала перед подписчиками в образе культовой актрисы и бывшей жены Элвиса Пресли - Присциллы Пресли. Для тематической вечеринки Злата выбрала смелый и женственный наряд: длинное белое платье с изящными кружевными деталями и глубоким декольте, подчеркивающим ее стройную фигуру. Свой образ Митчелл дополнила высокими сапогами, черной полупрозрачной накидкой и чокером с крестом, а в подписи к кадрам с иронией отметила, что поделилась праздничным контентом с заметным опозданием.
"Ждала хеллоуинских выходных только ради этого! Да, я действительно опубликовала свой костюм на Хеллоуин с опозданием на три недели", - с юмором объяснила Злата.
На фотографиях девушка позировала с разных ракурсов, акцентируя внимание на выразительном декольте и тонкой талии. Смелый эксперимент дочери не оставил равнодушной и саму Ольгу Фреймут - телеведущая заглянула в комментарии под публикацией и трогательно поддержала Злату.
"Это моя девочка", - нежно написала Фреймут.
Напомним, Злата Митчелл - старшая дочь Ольги Фреймут от отношений с британцем Нилом Митчеллом. Девушка уже несколько лет живет, учится и строит танцевальную карьеру в США, периодически делясь с подписчиками яркими кадрами своей жизни за океаном.
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