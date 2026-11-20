Спустя почти год после мобилизации известный украинский артист переводится в военный оркестр.

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Где служит Дэвид Аксельрод / коллаж: Главред, скрин из видео

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Куда переводится певец Дэвид Аксельрод

Какой проект он хочет осуществить за границей

Известный украинский певец Дэвид Аксельрод, который почти год назад пополнил ряды Национальной гвардии Украины, готовится к новому этапу военной службы. Как рассказал артист в интервью ТСН, вскоре он планирует перевестись в военный оркестр.

По мнению исполнителя, возможность периодически возвращаться к творчеству имеет огромное значение для морального и психологического состояния военнослужащих, которые до начала полномасштабной войны посвятили себя искусству. Аксельрод отметил, что мудрые командиры прекрасно понимают эту особенность творческих людей и идут им навстречу.

видео дня

"Именно это и поддерживает психическое здоровье. Я знаю, что творческим людям очень сложно. Они не могут перестроиться за это время. Поэтому я думаю, что хорошее руководство, хорошие командиры понимают, что это нужно, и позволяют этим заниматься", - объяснил певец.

Как сейчас выглядит Дэвид Аксельрод / скрин из видео

Сейчас артист занимается оформлением перевода в оркестр Национальной гвардии Украины, в составе которого он уже успел выступить на сцене. Исполнитель искренне надеется, что все формальности удастся успешно завершить и он сможет продолжить совместную работу с военными музыкантами.

"Сейчас я перевожусь в оркестр Национальной гвардии Украины. Мы сегодня как раз выступали с ним. Надеюсь, что все сложится и мы будем вместе работать и радовать людей", - поделился артист.

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Певец мечтает создать полноценную сольную программу в сопровождении военного оркестра и отправиться с ней на гастроли не только по Украине, но и за рубеж, чтобы показать миру украинцев как многогранных и талантливых людей, вынужденных сегодня с оружием в руках защищать свой дом.

"У меня есть большая идея - вместе с оркестром подготовить мою программу и отправиться не только по Украине, но и показать миру Украину: мы не просто военные - мы люди, которые занимались разным, а теперь защищают нашу страну", - подчеркнул исполнитель.

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