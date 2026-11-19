Продюсер рассказала об отказе со стороны семьи легендарной певицы.

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Елена Мозговая рассказала про отказ со стороны Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, София Ротару

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Куда Елена Мозговая приглашала Софию Ротару

Какой ответ получила продюсер

Украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что в свое время хотела пригласить Софию Ротару на концерт памяти своего отца, композитора Николая Мозгового. Как рассказала знаменитость в комментарии ТСН, из этой затеи ничего не вышло.

Повод вспомнить эту историю появился после выступления сестры Софии Ротару, Аурики, на концерте "Мой Music Hall". Журналистка поинтересовалась, пыталась ли Елена пригласить на вечер памяти и саму легенду эстрады.

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Елена Мозговая приглашала Софию Ротару / скрин из видео

По словам Мозговой, она обсуждала возможное участие 78-летней певицы с ее сыном Русланом Евдокименко, который деликатно отклонил предложение. После этого продюсер твердо решила не обращаться к артистке повторно.

"Я приглашала ее один раз, когда папа умер, на концерт памяти папы. Я разговаривала с Русланом, ее сыном, но они красиво отказали. А я же "Дон Корлеоне дважды не просит", поэтому я не просила второй раз", - вспомнила Елена Мозговая.

Руслан Евдокименко - сын Софии Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Напомним, после начала полномасштабной войны София Ротару прекратила концертную деятельность и почти не появляется на публике. По имеющейся информации, артистка живет в собственном доме в Конча-Заспе под Киевом, где проводит время с родными и занимается садом и огородом.

София Ротару / инфографика: Главред

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