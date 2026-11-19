Вы узнаете:
- Почему певица планирует вернуть псевдоним Alyosha
- Какую фамилию будет носить Елена Тополя
Известная украинская певица Елена Тополя рассказала о кардинальных переменах в своей карьере после развода с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. В интервью Oboz.ua артистка подтвердила, что действительно планирует вернуться к своему сценическому псевдониму Alyosha и сменить фамилию.
По словам исполнительницы, права на имя Alyosha юридически закреплены за ней, однако быстрый ребрендинг невозможен из-за большого количества бюрократических и технических нюансов.
"Да, я об этом думаю. И, скорее всего, так и будет. Просто это нельзя сделать за один день - нужно пройти немало формальностей и решить организационные вопросы. Много бумажной работы, вопросов, связанных с интернетом, идентификацией. Нужно все восстановить и привести в порядок. Это довольно длительный процесс", - пояснила артистка.
Кроме того, певица призналась, что спустя почти 10 месяцев после официального расторжения брака с Тарасом Тополей она запустила процедуру смены фамилии в документах. Артистка твердо намерена отказаться от фамилии экс-супруга и вернуть свою девичью - Кучер. При этом в мистическое влияние смены фамилии на судьбу звезда не верит, руководствуясь исключительно внутренним комфортом.
"Не верю в такого рода мистику, но есть личное ощущение, связанное с фамилией. И я хочу вернуть свою", - подчеркнула она.
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