Герцог Сассекский также намекнул, что администрация Трампа расходится с американцами в вопросе поддержки Украины.

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Принц Гарри / Коллаж: Главред, фото: facebook.com, Максим Козицкий

Главное из заявления:

Гарри готов вернуться в армию, если возникнет необходимость

Великобритания, по его словам, фактически находится в состоянии войны с РФ

Принц намекнул на разногласия администрации США с американцами

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, заявил, что готов вновь вступить в ряды Вооруженных сил Великобритании, если страна в этом нуждается, чтобы противостоять угрозе со стороны страны-агрессора России. Об этом принц Гарри рассказал в интервью подкасту Ukraine: The Latest издания The Telegraph.

Отвечая на вопрос о нынешней геополитической ситуации, герцог подчеркнул, что никому не стоит сейчас чувствовать себя спокойно.

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"Думаю, мы все должны нервничать, безусловно. И думаю, мы должны быть готовы, а те из нас, кто служил, должны быть готовы служить снова", - сказал Гарри.

Принц уточнил, что откликнется на призыв государства без колебаний.

"Если меня попросят снова поступить на военную службу и в этом будет необходимость, я на 100% буду там, чтобы служить своей стране вместе с собратьями-ветеранами и военнослужащими", - заявил он.

Герцог Сассекский прослужил в армии десять лет и дважды побывал в командировке в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache. Военную карьеру он завершил в 2015 году.

Находится ли Великобритания в состоянии войны с Россией

По мнению принца, Великобритания на протяжении последнего десятилетия фактически находится в состоянии войны с Россией, хотя боевых действий на ее территории нет.

"То, что над нами не летают дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны", - подчеркнул герцог.

Он считает, что Европа "проснулась" и осознала российскую угрозу. В то же время его "наибольшее беспокойство" заключается в том, что континент может "обернуться против самого себя".

Лидеры НАТО все больше обеспокоены возможным конфликтом, а руководители британской разведки в сентябре высказали предположение, что Россия может готовиться к нападению "в течение месяцев, а не лет". Правительство Великобритании призвало домохозяйства запастись консервами и водой на случай чрезвычайной ситуации. Стратегический резерв британской армии насчитывает 95 тысяч бывших кадровых военных и резервистов, часть из которых в следующем году будет привлечена к масштабным учениям Минобороны.

Принц Гарри / Инфографика: Главред

Что принц Гарри сказал о позиции США

Не называя имени президента США Дональда Трампа, Гарри завуалированно раскритиковал подход Вашингтона к войне в Украине.

"Я думаю, существует большой разрыв между тем, что чувствует американское общество в отношении поддержки Украины, которая, на мой взгляд, невероятно высока и всегда такой была, и определенной группой - или в данном случае администрацией, которая, возможно, думала об этом иначе", - сказал он.

Говоря о ноябрьских промежуточных выборах в США, после которых демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом, принц выразил надежду на перемены.

"С января всё изменится, поэтому, думаю, нам всем стоит этого ждать", - отметил Гарри.

Отдельно он подчеркнул единство европейских стран в поддержке Украины.

"Европа представляет собой единый фронт, и было бы замечательно, если бы он получил больше поддержки и со стороны Америки", - добавил герцог.

Как принц Гарри оценивает ход войны в Украине

Опираясь на четыре поездки в Украину и регулярные брифинги от политиков и военных, Гарри считает, что Украина побеждает в войне. В то же время он предостерег от самоуспокоенности: по его словам, сейчас самое время "удвоить поддержку", а не отступать.

"У России должна быть какая-то стратегия выхода", - отметил принц.

Он также убежден, что опыт украинцев полезен для всех.

"Мы можем многому научиться у Украины. Я думаю, что весь мир может многому научиться у Украины", - сказал Гарри.

В новом году герцог возглавит глобальный проект, который будет помогать ветеранам находить работу. По замыслу, к военным после службы должны относиться не с "жалостью и сочувствием", а как к "чистому таланту".

Принц Гарри - новости по теме

Как сообщал Главред, принц Гарри в четвертый раз с 2022 года приехал в Украину. Во время поездки во Львов он заявил украинским ветеранам, что они выиграют войну. О визите сообщили уже после отъезда принца из соображений безопасности.

Ранее герцог Сассекский объяснял, почему сменил место жительства. Он раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию вместе с Меган Маркл и детьми. Решение семья приняла после нескольких лет жизни в США.

Весной принц Гарри также посещал украинскую столицу. В апреле он тайно приехал в Киев с неофициальным визитом. О поездке тогда сообщил британский журналист Крис Шип.

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