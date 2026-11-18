Актриса призналась, что вынашивать одного малыша гораздо легче, чем двойню, с которой она работала по 18 часов в сутки.

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Хилари Суонк ждет третьего ребенка / Коллаж: Главред, фото: Instagram/hilaryswank

Кратко:

Хилари Суонк ждет третьего ребенка в 52 года

Актриса назвала позднее материнство нормой

Рождество семья встретит уже в новом составе

Двукратная обладательница Оскара Хилари Суонк ответила тем, кто упрекает ее за беременность третьим ребенком в 52 года. По словам актрисы, рожать в зрелом возрасте сегодня - обычное дело, и обществу пора принять современные реалии.

Об этом звезда фильма "Малышка на миллион" рассказала в интервью, на которое ссылается британское издание Daily Mail.

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"Время принять современные реалии. Наш мир настолько развился, люди живут гораздо дольше, и так много женщин хотят отложить материнство на потом - рожать детей в зрелом возрасте становится вполне обычным делом", - объяснила актриса.

Суонк уже воспитывает трехлетних двойняшек - дочь Айю и сына Ома, которые родились в апреле 2023 года. Их отец - бизнесмен Филип Шнайдер, за которого актриса вышла замуж в 2018 году.

Чем новая беременность отличается от первой

Актриса призналась, что вынашивать одного ребенка куда легче, чем двойню. Во время первой беременности она продолжала сниматься, и нагрузка была колоссальной.

"Скажу, что вынашивать одного ребенка гораздо легче, чем двойню. С двойней я работала вплоть до третьей недели третьего триместра, так что нагрузка была безумной! Я работала по 18 часов в день и имела двух дублерш, потому что им нельзя было работать сверхурочно! А вот беременной "старородящей" женщине - можно!", - рассказала Суонк.

Раньше актриса была сосредоточена на карьере, а теперь радуется, что у нее прекрасный муж и дети. Двойняшки с нетерпением ждут братика или сестричку и постоянно спрашивают маму, когда малыш появится на свет. Суонк отвечает, что Рождество семья встретит уже в новом составе.

Почему женщин критикуют за позднее материнство?

О негативе, с которым она столкнулась после новости о беременности, Суонк рассказала еще в октябре в эфире The Drew Barrymore Show, передает NBC New York. По словам актрисы, однажды незнакомая женщина упрекнула ее в том, что она слишком стара для ребенка.

Звезда обратила внимание на двойные стандарты, которые существуют в обществе.

"Женщины получают массу негатива за то, что рожают детей в более старшем возрасте, а мужчины - нет, и это интересно", - отметила Суонк.

Как пишет The Daily Beast, актриса добавила, что мужчины становятся отцами и в 80 лет - и это не преувеличение и не шутка. Ранее Суонк признавалась, что не откладывала материнство специально и родила бы раньше, если бы жизнь сложилась иначе.

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Последние новости шоу-бизнеса

Как сообщал Главред, в 2023 году Хилари Суонк впервые стала мамой. 48-летняя актриса родила двойняшек - мальчика и девочку, и сообщила об этом в Instagram на католическую Пасху. О беременности звезды стало известно в октябре 2022 года.

Народный артист Украины Алексей Гнатковский уверен, что русскоязычным детям в Украине со временем будет стыдно, поэтому родителям уже сейчас стоит менять языковые привычки в семье. Кроме того, актер призвал государство наказывать рублем за нарушение языкового законодательства.

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