Как призналась Лесли Фогель, она получила приглашение на похороны, но сознательно отказалась от участия.

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Мать Хайден Панеттьери отказалась присутствовать на похоронах дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

Лесли Фогель хотела избежать напряженности между присутствующими на похоронах

Мать актрисы выразила сомнения относительно причины смерти дочери

Мать американской актрисы Хайден Панеттьери Лесли Фогель рассказала, почему решила не присутствовать на похоронах дочери. Кроме того, женщина усомнилась в официальной версии ее смерти и заявила, что ответственность за произошедшее может лежать на бывшем возлюбленном актрисы.

Звезда сериала "Нэшвилл" умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Церемония прощания с ней состоялась 19 сентября в Малибу, штат Калифорния. Как призналась Лесли Фогель в интервью Inside Edition, она получила приглашение на похороны, но сознательно отказалась от участия.

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По словам матери актрисы, на церемонии должны были присутствовать люди, которые считали ее плохой матерью. Женщина опасалась, что ее появление лишь усугубит напряженность между присутствующими, поэтому предпочла остаться в стороне.

"Я знала, что некоторые из присутствующих хотели верить, якобы я ужасная мать, ведь Хайден злилась и делала разные заявления. Я просто тоже не хотела усложнять ситуацию. Наверное, так было даже к лучшему", - объяснила Фогель.

Помимо этого, мать актрисы выразила сомнения относительно официальной причины смерти дочери, которую квалифицировали как несчастный случай. Лесли Фогель считает, что к трагедии может быть причастен бойфренд Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон.

Актриса и Хикерсон периодически состояли в отношениях с 2018 года. По словам матери Панеттьери, в день смерти дочери мужчина также находился рядом с ней.

Как умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери получила мировую известность благодаря ролям в сериале "Герои" и франшизе "Крик". Она длительное время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть общая дочь Кайя-Евдокия, родившаяся в 2014 году.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Согласно заключению коронера, смерть актрисы была признана несчастным случаем, вызванным токсическим воздействием нескольких веществ.

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