Светлана Дуда посвятила легендарному народному артисту Украины проникновенные слова.

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Степан Гига - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

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Как последняя избранница Степана Гиги почтила его память

Что известно о женах певца

Последняя избранница народного артиста Украины Степана Гиги Светлана Дуда трогательно почтила его память в день, когда легенде украинской сцены могло бы исполниться 67 лет. На своей странице в Instagram женщина опубликовала редкий архивный снимок с возлюбленным и сопроводила его нежным признанием.

В своей публикации Светлана с теплотой вспомнила о том, каким близким, настоящим и любящим человеком был для нее певец, поблагодарив судьбу за встречу с ним.

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Степан Гига с последней возлюбленной / фото: instagram.com, Светлана Дуда

"День, который подарил мне любящего, настоящего и родного мужа. Я счастлива и горда, что судьба отыскала именно его для меня", - подписала фотографию женщина.

Как известно, Светлану Дуду называют последней любовью Степана Гиги. По информации СМИ, пара была вместе в течение последних 5 лет жизни исполнителя. При жизни артист не афишировал этот роман, поэтому широкой публике об их отношениях стало известно только после смерти певца в декабре 2025 года.

Как выглядит последняя избранница Степана Гиги / фото: instagram.com, Светлана Дуда

Напомним, до встречи со Светланой Степан Гига был официально женат дважды. О его первой супруге известно немного - пара познакомилась еще в школьные годы. Вторую жену, профессиональную бандуристку Галину, артист встретил в 90-х годах благодаря общему творчеству в Закарпатской филармонии, где она работала администратором, а сам Гига был солистом.

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