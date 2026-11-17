Певица пришла поддержать Максима Галкина вместе с 13-летней дочерью Лизой.

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Алла Пугачева - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скрин из видео

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В каком состоянии Алла Пугачева появилась на публике

Как сейчас выглядит ее подросшая дочь Лиза

Популярную певицу Аллу Пугачеву, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, вместе с 13-летней дочерью Лизой заметили на концерте Максима Галкина, который прошел в кипрском городе Лимасоле. Как сообщают росСМИ, артистка в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем и с трудом передвигается.

На опубликованном видео видно, что певица идет с заметным трудом, постоянно опираясь на руку сопровождающей ее помощницы. Несмотря на сложности при ходьбе, Примадонна не пропустила выступление мужа и постаралась выглядеть элегантно. Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала классическую сдержанную цветовую гамму: белую блузку, черную юбку и темное пальто, дополнив образ крупными акцентными украшениями.

видео дня

Алла Пугачева шла под руку с помощницей / фото: instagram.com, pugachevskaya_vesna

Попала в объективы папарацци и заметно подросшая 13-летняя дочь звездной пары. Девочка проводила время в компании подруг, выбрав для вечера стильный молодежный образ total black - короткое черное платье и кроссовки в тон.

Ранее сама Алла Пугачева признавалась, что перенесла тяжелую травму после неудачного падения, в результате которого сломала ногу и тазобедренный сустав. 4 месяца артистка была прикована к постели и не могла ходить, однако со временем начала постепенно восстанавливаться.

Как выглядит Лиза Галкина / скрин из видео

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми - двойняшками Лизой и Гарри - покинули РФ и перебрались за границу, обосновавшись сначала в Израиле, а затем переехав на Кипр.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что хореограф и военнослужащий ВСУ Виталий Загоруйко прокомментировал выезд своего коллеги по цеху Влада Ямы за пределы Украины. Чемпион мира по бальным танцам откровенно рассказал, как относится к решению танцора покинуть страну во время войны

Также Дмитрий и Назарий Яремчуки развеяли слухи о вражде с младшей сестрой Марией Яремчук, прокомментировав ее отсутствие на предстоящем концерте памяти их отца 30 ноября. По словам братьев, певица пропустит мероприятие в честь дня рождения легендарного артиста по важной причине.

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