Известный латвийский певец много лет скрывал свой брак и тяжелую борьбу любимой женщины за жизнь.

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Стас Шуринс - жена / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Стас Шуринс скрывал свой брак

С какими страшными диагнозами борется супруга артиста

Латвийский певец Стас Шуринс впервые откровенно заговорил о личной жизни и страшном испытании, с которым столкнулась его семья. В интервью Славе Демину артист признался, что женился еще в 2012 году, и рассказал о тяжелой болезни любимой.

Певец намеренно скрывал свой брак от публики, поскольку тщательно оберегает близких от посторонних глаз. По словам исполнителя, он предпочитает делиться с поклонниками исключительно творчеством, выражая свои переживания и жизненный опыт через музыку.

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Стас Шуринс - интервью / скрин из видео

"В 2012 году женился. Почему это было тайной и остается ею сейчас, потому что это мое личное. Для меня нет ничего дороже моей семьи, я не хочу, чтобы туда лезли, потому что это мое. Я готов делиться с людьми опытом в пределах дозволенного. Я делюсь творчеством, музыкой. Как правило, в своих песнях я раскрываю свою жизненную позицию или опыт", - прокомментировал артист.

В 2013 году жена артиста Виолетта тяжело заболела: после долгих поисков причины ухудшения ее состояния магнитно-резонансная томография выявила агрессивное новообразование в голове. Операцию по удалению опухоли провели в Украине, после чего пара отправилась на длительную реабилитацию в Германию, где живут родители супруги. По словам Шуринса, борьба за здоровье жены продолжается по сей день.

Стас Шуринс - личная жизнь / скрин из видео

"Сделали операцию в Украине. После того, как вырезали все лишнее, сказали, что нужна длительная реабилитация, но тогда в Украине не было нужных медикаментов. Нам посоветовали пройти реабилитацию в Европе. Родители моей жены живут в Германии, мы поехали. Реабилитация продолжается до сих пор, не было и дня, чтобы этот вопрос не стоял на повестке дня. Там не один диагноз. Как говорится - одно лечим, а другое калечим. Поэтому у нас каждый год появляется что-то еще. Когда у нас появляется новый терапевт, он говорит: "А почему вы до сих пор живы?" - поделился исполнитель.

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Ранее Главред сообщал, что лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка откровенно поделился подробностями кризиса, который пережил коллектив после начала полномасштабного вторжения. В интервью музыкант признался, что фактически потерял прежний состав группы.

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