"Неподалеку живет Зибров": известный актер выехал из Киева и объяснил причину

Назар Заднепровский вынужденно покинул столичную квартиру на Печерске.

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Где живут Павел Зибров и Назар Заднепровский / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров; Театр Франко

Вы узнаете:

Куда переехала семья Назара Заднепровского

Кто из известных украинских артистов оказался соседом актера

Известный украинский актер Назар Заднепровский вместе с женой и детьми временно перебрался из столицы в Киевскую область. Как рассказал артист в интервью изданию Oboz.ua, семья поселилась в собственном таунхаусе в селе Ходосовка.

По словам звезды, решение сменить место жительства продиктовано тяжелыми бытовыми условиями в его киевской квартире на Печерске, которую он унаследовал от бабушки и дедушки. Поскольку дом старый, во время блэкаутов там сразу пропадают не только свет, но и вода с отоплением.

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Назар Заднепровский с семьей / фото: facebook.com, Назар Заднепровский

"Мы сейчас живем за Киевом, у нас есть здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) со светом и водой совсем плохо. Если кто-то вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, может быть, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старый - достался от бабушки и дедушки. И просто срака сраковица! Потому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор", - откровенно поделился актер.

Любопытно, что за городом у Заднепровского оказался знаменитый сосед - народный артист Украины Павел Зибров. Впрочем, по-соседски в Ходосовке артисты почти не видятся, ограничиваясь теплыми приветствиями при встречах на работе.

Павел Зибров - сосед Назара Заднепровского / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Здесь в Ходосовке, неподалеку живет Павел Зибров - у него здесь свой особняк. Но в Ходосовке мы не встречались. А когда пересекаемся где-то - на концертах или съемках - здоровается: "О, сосед, привет!" - рассказал Заднепровский.

Назар Заднепровский / инфографика: Главред

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