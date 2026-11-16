"Это моя жена": сын Сумской сделал признание об известной актрисе

Вы узнаете:
- С кем встречается Вячеслав Хостикоев
- Почему актеры не узаконили отношения
Известный актер Вячеслав Хостикоев откровенно высказался о своих многолетних отношениях с коллегой по сцене Анастасией Рулой. В эфире проекта "ЖВЛ" пара, которая вместе уже 13 лет, раскрыла детали своей личной жизни и объяснила, почему до сих пор не спешит официально оформлять брак.
По словам Анастасии Рулой, в обществе ей нередко приходится сталкиваться со стереотипами и намеками на то, что возлюбленный просто не делает ей предложение. Однако сама артистка уверяет: жизнь без штампа в паспорте - это их обоюдное и абсолютно осознанное решение, а свои отношения они предпочитают называть партнерством.
"Это мой выбор. Если бы это не был мой свободный выбор, мы не были бы вместе. Это и мой свободный выбор, и его свободный выбор быть в таких отношениях, в такой форме брака, в такой форме партнерства. Нам больше нравится партнерство", - прокомментировала актриса.
Сам Вячеслав Хостикоев полностью разделяет позицию избранницы и признается, что уже давно воспринимает Анастасию как законную супругу. Актер убежден, что настоящую семью создают искренние чувства и внутренняя гармония, а формальности касаются исключительно их двоих.
"Это наша атмосфера, наша семья. Это моя жена. А как мы официально оформим - это наше дело", - подчеркнул сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.
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