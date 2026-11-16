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"Это моя жена": сын Сумской сделал признание об известной актрисе

Кристина Трохимчук
16 ноября 2026, 10:25
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Актер Вячеслав Хостикоев ответил на упреки из-за отсутствия официального штампа в паспорте.
Вячеслав Хостикоев - личная жизнь
Вячеслав Хостикоев - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

Вы узнаете:

  • С кем встречается Вячеслав Хостикоев
  • Почему актеры не узаконили отношения

Известный актер Вячеслав Хостикоев откровенно высказался о своих многолетних отношениях с коллегой по сцене Анастасией Рулой. В эфире проекта "ЖВЛ" пара, которая вместе уже 13 лет, раскрыла детали своей личной жизни и объяснила, почему до сих пор не спешит официально оформлять брак.

По словам Анастасии Рулой, в обществе ей нередко приходится сталкиваться со стереотипами и намеками на то, что возлюбленный просто не делает ей предложение. Однако сама артистка уверяет: жизнь без штампа в паспорте - это их обоюдное и абсолютно осознанное решение, а свои отношения они предпочитают называть партнерством.

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Анастасия Рула - партнерша Вячеслава Хостикоева
Анастасия Рула - партнерша Вячеслава Хостикоева / фото: instagram.com, Анастасия Рула

"Это мой выбор. Если бы это не был мой свободный выбор, мы не были бы вместе. Это и мой свободный выбор, и его свободный выбор быть в таких отношениях, в такой форме брака, в такой форме партнерства. Нам больше нравится партнерство", - прокомментировала актриса.

Сам Вячеслав Хостикоев полностью разделяет позицию избранницы и признается, что уже давно воспринимает Анастасию как законную супругу. Актер убежден, что настоящую семью создают искренние чувства и внутренняя гармония, а формальности касаются исключительно их двоих.

Вячеслав Хостикоев - жена
Вячеслав Хостикоев - жена / фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

"Это наша атмосфера, наша семья. Это моя жена. А как мы официально оформим - это наше дело", - подчеркнул сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.

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Ранее Главред сообщал, что Соломия Витвицкая вместе с мужем-военным Алексеем Ситайло покрестили сына Устима. Кадрами с важного семейного события, которое состоялось спустя почти два месяца после рождения малыша, ведущая поделилась в своем Instagram.

Также Ольга Фреймут решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть прежнюю форму и уверенность в себе после рождения троих детей. Она откровенно рассказала, что процесс восстановления был сложным и болезненным, но результат стоил всех испытаний.

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