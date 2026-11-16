"Получил оберег": Витвицкая показала лицо сына и важное семейное событие

Известная ведущая и ее супруг Алексей Ситайло провели закрытую церемонию крещения маленького Устима.

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Соломия Витвицкая - крещение сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

Где прошло таинство крещения сына Соломии Витвицкой

Как супруги выбирали храм для обряда

Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая и ее супруг-военнослужащий Алексей Ситайло окрестили своего первенца Устима, который появился на свет в конце сентября. Трогательными кадрами с семейного таинства журналистка поделилась на личной странице в Instagram.

Для проведения обряда супруги выбрали Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь в Киеве, куда пригласили только самых родных людей и близких друзей. В опубликованном ролике звезда также впервые показала широкой публике лицо подросшего сына. Маленький Устим совершенно не боится камер и уверенно позирует перед камерами, как и его знаменитая мама.

видео дня

Соломия Витвицкая покрестила Устима / скрин из видео

Для торжественного дня Соломия и малыш выбрали символичные белоснежные наряды, тогда как отец семейства отдал предпочтение праздничной военной форме, украшенной вышивкой. Звездная пара сознательно отказалась от шумной вечеринки, ограничившись теплым семейным кругом.

"Сегодня Устим получил свой первый духовный оберег. Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!" - написала Витвицкая.

Как выглядит сын Соломии Витвицкой / скрин из видео

Напомним, ранее телеведущая признавалась, что выбор места для крестин стал для пары важным компромиссом. Поскольку Соломия является греко-католичкой, а Алексей исповедует православие, супруги долго решали, где провести церемонию. В итоге они остановили свой выбор на храме Православной церкви Украины.

Видео с крестин сына Соломии Витвицкой смотрите тут.

Соломия Витвицкая (обновл.) / инфографика: Главред

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