Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

Кристина Трохимчук
14 ноября 2026, 14:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Знаменитый актер театра и кино ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Умер Евгений Шах
Умер Евгений Шах / коллаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Вы узнаете:

  • Что известно о смерти Евгения Шаха
  • Какую роль в дубляже киносаги о Гарри Поттере исполнил артист

На 81-м году жизни скончался известный украинский актер, народный артист Украины Евгений Шах. Трагическую весть сообщили на официальной странице Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Facebook, которому артист посвятил около 60 лет своей творческой жизни.

Зрители знали и любили Евгения Михайловича не только по ярким театральным постановкам и ролям в кино (включая проекты "Украденное счастье", "Я рядом" и "Да не бывает"), но и по выдающимся работам в сфере дубляжа. Именно его голосом в украинском дубляже говорил директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из культовой саги о Гарри Поттере. Коллеги запомнили актера как невероятно светлого, чуткого и доброго человека, чья душа наполняла теплом всех вокруг.

видео дня
Евгений Шах - роли
Евгений Шах - роли / фото: facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

"Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее - не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно так мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха", - говорится в сообщении театра.

В коллективе отметили, что Шах был неотъемлемой частью их большой творческой семьи, а его искренность и талант навсегда останутся в сердцах зрителей. Коллеги поблагодарили судьбу за возможность работать рядом с выдающимся артистом.

Евгений Шах - народный артист Украины
Евгений Шах - народный артист Украины / фото: facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

"Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, умевший быть настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом. Мы безгранично благодарны судьбам за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания", - добавили в театре, выразив соболезнования родным и близким актера.

Напомним, звание народного артиста Украины Евгению Шаху было присвоено еще в марте 2006 года. За десятилетия творческого пути он создал десятки незабываемых образов как на театральных подмостках, так и на телеэкранах.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что продюсер Виталий Човник рассказал в Instagram о тяжелом состоянии Ирины Федишин после потери дочери на восьмом месяце беременности. По словам супруга, несмотря на трагедию, певица нашла в себе силы не сдаваться.

Также Настя Каменских разрыдалась во время записи новой русскоязычной композиции Потапа о Киеве. Певица не смогла сдержать эмоций после слов о возвращении домой, но нарвалась на волну хейта из-за своих предыдущих скандалов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:34Мир
Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:13Мир
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Последние новости

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

Реклама
14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

Реклама
13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

11:51

"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая КиевВидео

11:42

Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

11:38

РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

11:37

Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

11:36

Гороскоп на завтра, 15 ноября: Стрельцам — волнения, Рыбам — улучшение

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

Реклама
10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

08:53

У Трампа приступили к подготовке крупнейшего обмена пленными между Украиной и РФ

08:46

В США произошел настоящий авиаколлапс: почему были задержаны или отменены тысячи рейсов

08:12

Ядерный щит и границы 1997 года: что требует РФ от НАТО в обмен на мир в Украине

08:10

Зачем России переговоры: Маляр назвала три цели Кремлямнение

07:52

Ядерное оружие вместо Украины: что Трамп обсудит с Путиным и Си Цзиньпином в КНР

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять