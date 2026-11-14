Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

Знаменитый актер театра и кино ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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Умер Евгений Шах / коллаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Вы узнаете:

Что известно о смерти Евгения Шаха

Какую роль в дубляже киносаги о Гарри Поттере исполнил артист

На 81-м году жизни скончался известный украинский актер, народный артист Украины Евгений Шах. Трагическую весть сообщили на официальной странице Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Facebook, которому артист посвятил около 60 лет своей творческой жизни.

Зрители знали и любили Евгения Михайловича не только по ярким театральным постановкам и ролям в кино (включая проекты "Украденное счастье", "Я рядом" и "Да не бывает"), но и по выдающимся работам в сфере дубляжа. Именно его голосом в украинском дубляже говорил директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из культовой саги о Гарри Поттере. Коллеги запомнили актера как невероятно светлого, чуткого и доброго человека, чья душа наполняла теплом всех вокруг.

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Евгений Шах - роли / фото: facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

"Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее - не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно так мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха", - говорится в сообщении театра.

В коллективе отметили, что Шах был неотъемлемой частью их большой творческой семьи, а его искренность и талант навсегда останутся в сердцах зрителей. Коллеги поблагодарили судьбу за возможность работать рядом с выдающимся артистом.

Евгений Шах - народный артист Украины / фото: facebook.com, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

"Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, умевший быть настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом. Мы безгранично благодарны судьбам за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания", - добавили в театре, выразив соболезнования родным и близким актера.

Напомним, звание народного артиста Украины Евгению Шаху было присвоено еще в марте 2006 года. За десятилетия творческого пути он создал десятки незабываемых образов как на театральных подмостках, так и на телеэкранах.

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