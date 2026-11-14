Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

Кристина Трохимчук
14 ноября 2026, 10:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Известный украинский телеведущий расширяет географию проекта "Мир наизнанку".
Дима Комаров - Мир наизнанку
Дима Комаров - Мир наизнанку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дима Комаров

Вы узнаете:

  • В какую страну поедет Дмитрий Комаров
  • Почему новый сезон "Мира наизнанку" будет актуальным для украинцев

Автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров готовит особый цикл программ, посвященный жизни в Израиле. Как сообщили на официальной странице Посольства государства Израиль в Украине в Instagram, накануне телеведущий встретился в Киеве с послом Роем Розенблитом, чтобы обсудить детали предстоящей экспедиции и договориться о сотрудничестве.

Целью новой поездки команды станет не поиск экзотики, а изучение реального опыта выживания и развития страны, десятилетиями живущей под угрозой обстрелов. Дипломат, который сам служил в Армии обороны Израиля и имеет более 30 лет стажа, рассказал телеведущему о том, как в таких непростых условиях израильтяне продолжают развивать науку и культуру.

видео дня
Дима Комаров в посольстве Израиля
Дима Комаров в посольстве Израиля / скрин из видео

"Посол Государства Израиль в Украине Рой Розенблит встретился в Киеве с Дмитрием Комаровым, создателем "Мира наизнанку" - одного из самых известных украинских документальных телепроектов. Говорили об актуальных для Украины темах будущего документального проекта - опыте Израиля в сфере противовоздушной обороны и гражданской защиты, службе в резерве и возвращении ветеранов к гражданской жизни", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В новых сериях Дмитрий Комаров уделит особое внимание знаменитой больнице "Рамбам" в Хайфе, подземный паркинг которой во время вражеских атак за считанные часы превращается в полноценный защищенный госпиталь. Также журналист изучит психологический феномен, позволяющий людям не терять вкус к жизни и строить планы на будущее.

Дима Комаров поедет в Израиль
Дима Комаров поедет в Израиль / скрин из видео

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт других стран, полезный Украине во время войны и в период послевоенного восстановления. Израиль - одна из первых стран, где запланированы съемки", - подчеркнули представители посольства.

Напомним, что идея цикла об Израиле родилась у Дмитрия Комарова на фоне его документальной работы в Украине на протяжении последних 4,5 лет. Журналист одним из первых снимал освобожденные Бучу, Ирпень и Гостомель, освещал контрнаступление на Харьковщине, работу украинской ПВО и эвакуацию раненых, а его документальный проект "Год" собрал более 22 миллионов просмотров на YouTube.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что народная артистка Украины Наталья Сумская резко высказалась о поступке Даши Астафьевой во время Радиодиктанта национального единства. Позже певица ответила на критику старшей коллеги в эфире подкаста, объяснив свою позицию.

Также победа на национальных конкурсах красоты помогла многим украинским моделям устроить личную жизнь в высшем обществе. Главред расскажет, кто из титулованных красавиц связал судьбу с состоятельными предпринимателями из Украины, США и Европы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти 50 тысяч семей без света: Россия нанесла удар по энергообъекту на Одещине

Почти 50 тысяч семей без света: Россия нанесла удар по энергообъекту на Одещине

11:20Энергетика
Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:54Война
Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Последние новости

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия нанесла удар по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

Реклама
09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

08:53

У Трампа приступили к подготовке крупнейшего обмена пленными между Украиной и РФ

08:46

В США произошел настоящий авиаколлапс: почему были задержаны или отменены тысячи рейсов

08:12

Ядерный щит и границы 1997 года: что требует РФ от НАТО в обмен на мир в Украине

08:10

Зачем России переговоры: Маляр назвала три цели Кремлямнение

07:52

Ядерное оружие вместо Украины: что Трамп обсудит с Путиным и Си Цзиньпином в КНР

05:30

Удача не обойдет их: какие китайские знаки зодиака получат большую награду

05:02

Как сделать батареи более горячими: сантехник поделился секретом из 3 шаговВидео

Реклама
04:41

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

04:04

Салат с креветками и помидорами черри: быстрый рецепт с необычной заправкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

03:42

Как подготовить курятник к зиме без отопления: советы опытной фермерши

01:15

Главная загадка Древнего Египта: найдено странное сооружение у пирамиды Хеопса

13 ноября, пятница
23:58

Привычка, о которой можно пожалеть: когда нельзя использовать фольгуВидео

22:58

Неожиданная заминка с Patriot: Пентагон тормозит запуск производства в Украине

22:42

Польша прекратила финансировать закупки оружия для Украины в рамках PURL – Туск

22:30

Мощные удары по врагу: ВСУ переломили ситуацию и захватили разведчиков РФ

22:22

Маньяк в хоккейной маске возвращается: франшиза "Пятница, 13" получит продолжение

21:52

НБУ планирует вывести из обращения 10 копеек: что изменится для украинцев

21:45

"Блэкаут" на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии

21:18

Кожаная обувь начинает растрескиваться после хранения: каких ошибок следует избегать

21:03

Кто представит Европу на мирных переговорах - лидеры ЕС приняли решение

20:55

Мощные дальнобойные удары "выбили" более 50% НПЗ РФ - The Moscow Times

20:32

Гости будут просить добавки: рецепт праздничного салата с курицей и шампиньонами

20:12

РФ может ударить по энергетике в ближайшие 48 часов - что известно

20:05

Есть ли угроза дефицита подсолнечного масла: важное заявление МинАПК

19:45

Названы месяцы рождения самых уверенных и решительных лидеров

19:43

Где поставить елку, чтобы привлечь удачу и положительную энергию: советы фэн-шуй

Реклама
19:42

Генерал СБУ Дука призвал Верховную Раду расследовать деятельность НАБУ и САП: "Я дам все показания"

19:22

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

19:20

Порошок больше не понадобится: секрет быстрого удаления самых сложных пятенВидео

19:10

Переговоры не об Украине: Денисенко объяснил, зачем Путину европейцымнение

18:59

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

18:57

Потери бизнеса от атак РФ могут достичь 8 млрд долл - что готовит Кабмин

18:43

Можно ли выключать отопление в пустых комнатах: эксперты назвали риски

18:31

Идеальное картофельное пюре: как добиться нежности и насыщенного вкусаВидео

18:29

Бабушки клали гвоздику в ящики не просто так: у способа есть научное объяснение

18:27

Реальные объемы задолженности государства перед дорожной отраслью можно определить после проведения аудита ГАСУ — Омелян

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять