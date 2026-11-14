Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

Известный украинский телеведущий расширяет географию проекта "Мир наизнанку".

https://stars.glavred.info/komarov-otpravitsya-v-novuyu-stranu-gde-budet-snimatsya-mir-naiznanku-10812032.html Ссылка скопирована

Дима Комаров - Мир наизнанку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дима Комаров

Вы узнаете:

В какую страну поедет Дмитрий Комаров

Почему новый сезон "Мира наизнанку" будет актуальным для украинцев

Автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров готовит особый цикл программ, посвященный жизни в Израиле. Как сообщили на официальной странице Посольства государства Израиль в Украине в Instagram, накануне телеведущий встретился в Киеве с послом Роем Розенблитом, чтобы обсудить детали предстоящей экспедиции и договориться о сотрудничестве.

Целью новой поездки команды станет не поиск экзотики, а изучение реального опыта выживания и развития страны, десятилетиями живущей под угрозой обстрелов. Дипломат, который сам служил в Армии обороны Израиля и имеет более 30 лет стажа, рассказал телеведущему о том, как в таких непростых условиях израильтяне продолжают развивать науку и культуру.

видео дня

Дима Комаров в посольстве Израиля / скрин из видео

"Посол Государства Израиль в Украине Рой Розенблит встретился в Киеве с Дмитрием Комаровым, создателем "Мира наизнанку" - одного из самых известных украинских документальных телепроектов. Говорили об актуальных для Украины темах будущего документального проекта - опыте Израиля в сфере противовоздушной обороны и гражданской защиты, службе в резерве и возвращении ветеранов к гражданской жизни", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В новых сериях Дмитрий Комаров уделит особое внимание знаменитой больнице "Рамбам" в Хайфе, подземный паркинг которой во время вражеских атак за считанные часы превращается в полноценный защищенный госпиталь. Также журналист изучит психологический феномен, позволяющий людям не терять вкус к жизни и строить планы на будущее.

Дима Комаров поедет в Израиль / скрин из видео

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт других стран, полезный Украине во время войны и в период послевоенного восстановления. Израиль - одна из первых стран, где запланированы съемки", - подчеркнули представители посольства.

Напомним, что идея цикла об Израиле родилась у Дмитрия Комарова на фоне его документальной работы в Украине на протяжении последних 4,5 лет. Журналист одним из первых снимал освобожденные Бучу, Ирпень и Гостомель, освещал контрнаступление на Харьковщине, работу украинской ПВО и эвакуацию раненых, а его документальный проект "Год" собрал более 22 миллионов просмотров на YouTube.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что народная артистка Украины Наталья Сумская резко высказалась о поступке Даши Астафьевой во время Радиодиктанта национального единства. Позже певица ответила на критику старшей коллеги в эфире подкаста, объяснив свою позицию.

Также победа на национальных конкурсах красоты помогла многим украинским моделям устроить личную жизнь в высшем обществе. Главред расскажет, кто из титулованных красавиц связал судьбу с состоятельными предпринимателями из Украины, США и Европы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред