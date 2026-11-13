"Двое уже звонили": Melovin раскрыл стоимость своего выступления на корпоративах

В преддверии новогодних праздников у украинских исполнителей традиционно становится больше работы.

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Melovin раскрыл стоимость выступления на корпоративах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

Melovin уже получает предложения от потенциальных заказчиков

Стоимость выступления артиста составляет 12-13 тысяч

Украинский певец Melovin назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративном мероприятии. Кроме того, артист рассказал о своем новом увлечении, которое уже приносит ему дополнительный заработок.

В преддверии новогодних праздников у украинских исполнителей традиционно становится больше работы. В это время спрос на выступления звезд заметно возрастает, а сами артисты могут рассчитывать на солидные гонорары. Melovin в эфире проекта "Ранок у великому місті" рассказал, что уже получает предложения от потенциальных заказчиков, однако пока ни одно выступление не согласовано окончательно.

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По словам певца, стоимость его выступления составляет 12-13 тысяч. Конкретную валюту он не уточнил, однако, вероятно, речь идет о долларах.

"Двое заказчиков уже звонили, но пока мы не подтвердили. Поэтому звоните и предлагайте цены побольше. Ничего я не спускаю. Как стоил 12-13 тысяч, так и стою", - заявил артист.

Помимо музыкальной карьеры, Melovin осваивает еще одно творческое направление - живопись. Певец пишет картины и продает некоторые из своих работ. Цены на полотна начинаются от 1,5 тысячи долларов. Артист объяснил, что оценивает свое творчество именно в такую сумму, а также признался, что пока создал около десяти картин. При этом далеко не все из них он готов выставлять на продажу.

"Я себя не оцениваю в тысячу гривен. Картин где-то штук 10. Некоторые я не продаю, не выставил, потому что хочу оставить их себе", - поделился Melovin.

MELOVIN / инфографика: Главред

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О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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