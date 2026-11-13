По данным СМИ, выплаты ведущим голливудским артистам достигают $2 млн за один эпизод.

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Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/jenniferaniston

Кратко:

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получают около $2 млн за один эпизод

Кеннету Брана заплатили $1,4 млн за каждый эпизод в сериале "Лэрд"

Дженнифер Энистон, Крис Пратт, Риз Уизерспун и Сильвестр Сталлоне оказались в числе самых высокооплачиваемых актеров, снимающихся в телевизионных проектах. Рейтинг звезд с крупнейшими гонорарами опубликовало издание Variety.

По данным издания, выплаты ведущим голливудским артистам достигают $2 млн за один эпизод. Столько зарабатывали Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, исполняющие главные роли в сериале Apple TV+ "Утреннее шоу". Аналогичный гонорар получали Крис Пратт за работу над экшен-триллером Amazon Prime Video "Список смертников" и Сильвестр Сталлоне за съемки в драмеди Paramount+ "Король Талсы".

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Вторую позицию рейтинга занял Кеннет Брана, знакомый зрителям по роли профессора Златопуста Локонса в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната". За главную роль в предстоящем сериале Paramount+ "Лэрд" (Laird), рассказывающем о шотландском землевладельце, актеру заплатили $1,4 млн за каждый эпизод.

На третьем месте оказались Харрисон Форд и Джейсон Сигел, вместе снимавшиеся в сериале "Терапия". Их гонорары составляют $1,3 млн за серию.

Следом в списке расположились Келли Райли и Коул Хаузер, получающие по $1,2 млн за эпизод сериала "Ранчо Даттонов", а также Элизабет Мосс с гонораром $1,1 млн за работу над проектом "Сияющие".

При этом миллион долларов за один эпизод - сумма, которую также получают Николас Кейдж, Селена Гомес, Джуд Лоу, Роберт Де Ниро, Эндрю Гарфилд, Дженнифер Гарнер, Зендея, Мартин Шорт и Алан Ричсон.

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