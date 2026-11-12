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Украинские королевы красоты вышли замуж за миллионеров: как сложилась их судьба

Кристина Трохимчук
12 ноября 2026, 17:10
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Титул самой красивой девушки страны открыл многим украинским моделям двери в высшее общество.
Украинские королевы красоты - жены миллионеров
Украинские королевы красоты - жены миллионеров / коллаж: Главред, фото: JetSetter, missukraine.ua

Вы узнаете:

  • Победительницы укранских конкурсов красоты вышли замуж за миллионеров
  • Как сейчас живут обладательницы титулов "Мисс Украина" и "Мисс Украина Вселенная"

Победа на национальных конкурсах красоты нередко становилась для украинских девушек не просто вершиной модельной карьеры, но и билетом в мир большого капитала. Главред расскажет, какие королевы красоты связали свою жизнь с состоятельными предпринимателями из Украины, США и Европы.

Наталья Швачко ("Мисс Украина-1996")

После победы на конкурсе в 1996 году Наталья Швачко переехала из Украины в Нью-Йорк, где успешно работала манекенщицей. В 2000 году модель вышла замуж за 65-летнего американского миллионера Чарльза Котика, однако семейное счастье продлилось недолго - в 2005 году супруг скончался от онкологического заболевания, и Наталья осталась вдовой.

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Спустя время Швачко вышла замуж за почти ровесника, финансиста инвестиционной компании Михаила Седого. Роскошную свадьбу пара отгуляла на Антильских островах, где празднование в кругу родных и близких друзей длилось три дня. Наталья стала матерью двух дочерей - Маргариты и Полины.

Наталья Швачко
Наталья Швачко / фото: missukraine.ua

Ксения Кузьменко ("Мисс Украина-1997")

Обладательница короны 1997 года Ксения Кузьменко в свое время вышла замуж за миллионера и владельца компании "Нефтегазсбыт" Александра Онищенко. Супруги долгое время жили в Бельгии, хотя Ксения регулярно летала в Украину, где строила карьеру телеведущей и была совладелицей модельного агентства. В этом браке у пары родился сын Александр.

Позже супруги развелись, и вторым мужем модели стал бывший заместитель главы КГГА Денис Басс. В этих отношениях у Ксении родился второй сын Платон, а 15 апреля на свет появилась долгожданная дочь. Сейчас Кузьменко живет с мужем и детьми в Москве.

Ксения Кузьменко
Ксения Кузьменко / фото: 1+1

Александра Николаенко ("Мисс Украина-2001")

История Александры Николаенко стала одной из самых громких среди всех украинских королев красоты. 6 января 2008 года модель вышла замуж за американского миллиардера, девелопера и владельца крупнейших отелей и казино в Лас-Вегасе Фила Раффина. Пышная церемония прошла в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, а сам будущий президент США, будучи близким другом и бизнес-партнером жениха, выступил на торжестве почетным гостем и свидетелем.

Брак оказался крепким и счастливым: супруги обосновались в США и воспитывают двоих общих детей. В 2010 году у пары родился сын Ричард Уильям, а в феврале 2012 года на свет появилась дочь Малена Кей. Александра редко появляется в медиапространстве, отдавая предпочтение тихой семейной жизни за океаном.

Александра Николаенко
Александра Николаенко / фото: missukraine.ua

Людмила Бикмуллина ("Мисс Украина Вселенная-2007")

Харьковчанка Людмила Бикмуллина, завоевавшая титул главной красавицы страны в 2007 году, встретила свою судьбу во время модельной работы в Азии. В Гонконге она познакомилась с американским миллионером Биллом Кеем, за которого вскоре вышла замуж.

После свадьбы супруги окончательно обосновались в Гонконге, где у них родились двое детей - Адриан и Николь. В отличие от многих коллег по подиуму, Людмила и ее супруг выбрали максимально непубличный образ жизни: Билл Кей принципиально избегает внимания прессы, поэтому подробности его бизнеса и семейные снимки практически не попадают в сеть.

Людмила Бикмуллина
Людмила Бикмуллина / фото: missukraineuniverse.com

Олеся Стефанко ("Мисс Украина Вселенная-2011")

Обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная-2011" Олеся Стефанко построила семейное счастье с белорусским IT-предпринимателем Сергеем Алисеенко. Будущие супруги познакомились в Нью-Йорке, а в июне 2016 года бизнесмен сделал модели романтическое предложение в Сан-Франциско. Свадьбу влюбленные сыграли уже в сентябре того же года на старинной вилле во Флоренции.

Сейчас семья постоянно проживает в США. Олеся успешно совмещает блогинг, проекты о здоровом образе жизни и материнство. Вместе с мужем она воспитывает двоих детей - сына Тео и дочь Каю.

Олеся Стефанко
Олеся Стефанко / фото: missukraineuniverse.com

Анна Андрес ("Мисс Украина Вселенная-2014")

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2014", модель и предпринимательница Анна Андрес нашла свою любовь во Франции. Ее избранником стал французский бизнесмен из Бордо Давид Барокас, который успешно развивает проекты в сфере недвижимости и отельно-ресторанного бизнеса.

Официально свои отношения пара узаконила 11 июля 2020 года, устроив красивую свадебную церемонию в Каннах. Сегодня супруги живут во Франции и воспитывают двоих общих сыновей - Джеймса и Габриэля.

Анна Андрес
Анна Андрес / фото: instagram.com, Анна Андрес

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