Известный режиссер показал, как выглядит после операции на лице из-за рака

Алексей Комаровский показался в больнице после 4-часового хирургического вмешательства.

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Алексей Комаровский - рак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Комаровский

Вы узнаете:

Как прошла третья операция Алексея Комаровского

Кто из украинских знаменитостей поддержал режиссера

Известный украинский режиссер Алексей Комаровский, который ранее откровенно рассказал о диагностированном у него раке кожи, поделился новостями о своем лечении. Артист перенес уже третью за последний год операцию на лице и вышел на связь с поклонниками в Instagram.

Комаровский опубликовал кадры из медицинского учреждения, на которых можно заметить пластырь над бровью после перенесенной процедуры. По словам режиссера, операция длилась 4 часа, однако благодаря профессионализму медиков и легкой атмосфере в клинике все прошло благополучно.

видео дня

Алексей Комаровский - операция / фото: instagram.com, Алексей Комаровский

"Третья операция за год! Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально положительной атмосфере и с музыкой", - поделился режиссер.

Алексей Комаровский перенес три операции / фото: instagram.com, Алексей Комаровский

В комментариях под публикацией Алексея поддержали не только преданные поклонники, но и его звездные коллеги, пожелавшие ему легкой реабилитации и скорейшего выздоровления. В частности, теплые слова режиссеру оставили актрисы Анастасия Цымбалару и Наталка Денисенко, а также блогер Кристина Решетник.

Звезды поддержали Алексея Комаровского / скрин из Instagram

"Скорейшего восстановления!"

"Крепко обнимаем тебя! Пусть все пройдет!"

"Ты молодец!"

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