"Есть целый набор": Билоножко высказалась о пластических операциях

Светлана Билоножко раскрыла свои секреты красоты, ухода за кожей и питания.

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Светлана Билоножко - пластические операции / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какой уход выбирает Светлана Билоножко вместо пластических операций

Почему певица отказалась от рекламы уколов для похудения

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая в 69 лет восхищает цветущим внешним видом, поделилась секретами своей молодости. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" вдова легендарного певца Виталия Билоножко рассказала, как ухаживает за собой.

По словам Светланы, каждая женщина должна следить за собой и доверять профессионалам. Сама артистка регулярно посещает косметолога, чтобы подпитывать кожу, а также делает профессиональный массаж лица у проверенного мастера. При этом слухи о пластических операциях звезда категорически опровергает.

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Светлана Билоножко - уход за собой / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Женщина должна за собой ухаживать, знать слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно прийти не просто за масочками, а чтобы он был профессионалом. Кожу нужно подпитывать. Есть целый набор всевозможного разного без пластических операций. Затем массаж лица. Но нужно тоже найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а правильно все делал", - поделилась Билоножко.

Кроме того, артистка призналась, что ей предлагали рекламировать популярные уколы для похудения, однако она отказалась, поскольку не видит в этом необходимости. Светлана Билоножко предпочитает придерживаться режима питания, соблюдать дисциплину и следить за сном.

Как выглядит Светлана Билоножко сейчас / скрин из видео

"Мне предлагали, но я сказала, что у меня пока проблем нет. Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, может, и соглашусь. Я питаюсь дважды в день. Если дома - с 10 до 11 у меня хороший завтрак и потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов. Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Пытаюсь ложиться до 23:00", - призналась певица.

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Ранее Главред сообщал, что 69-летняя Оксана Билозир откровенно рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру и цветущий вид. Народная артистка Украины призналась, что главным залогом ее молодости и бодрости является строгая самодисциплина и регулярная работа над собой.

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О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

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