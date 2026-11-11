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"Это моя прямая обязанность": Оксана Билозир готова вернуться в политику

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 15:36
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Певица задумывается о дальнейшей карьере и не исключает возвращения в Верховную Раду.
Оксана Билозир готова вернуться в политику
Оксана Билозир готова вернуться в политику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

Кратко:

  • Оксана Билозир продолжает сейчас гастролировать и путешествовать по миру
  • Артистка убеждена, что депутатство требует серьезной подготовки

Украинская певица Оксана Билозир заявила о намерении вновь заняться политической деятельностью. Артистка считает, что накопленный профессиональный опыт, образование и узнаваемость позволяют ей быть полезной государству, в частности в вопросах восстановления Украины.

О своих планах исполнительница рассказала в интервью Blik.ua.

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По словам Билозир, сейчас она продолжает гастролировать и путешествовать по миру, поэтому не чувствует себя ограниченной в профессиональной деятельности. Вместе с тем певица задумывается о дальнейшей карьере и не исключает возвращения в Верховную Раду.

Она подчеркнула, что за годы работы приобрела определенный авторитет и влияние, которые хотела бы использовать для работы на государственном уровне. При этом артистка убеждена, что депутатство требует серьезной подготовки и является полноценной профессией.

"Я планирую, конечно. Мне комфортно, я езжу по всему миру, вы можете посмотреть по моим турам. У меня нет проблем, я не сижу в четырех стенах. У меня есть определенный опыт, определенное влияние, определенная узнаваемость. Уже специальность произведена. Быть народным депутатом – это тоже профессия, большая профессия, которая должна быть подкреплена большим трудом", – поделилась артистка.

Билозир также отметила, что имеет необходимое образование и хорошо понимает политические процессы. Именно поэтому возможное возвращение в парламент она рассматривает не просто как новый этап карьеры, а как возможность применить свои знания и опыт для развития страны.

"Поэтому, имея такой опыт и понимая хорошие процессы, имея соответствующее образование, конечно, что я чувствую – это даже моя прямая обязанность сегодня идти в парламент. И помогать вместе с коллегами, заниматься восстановлением нашего украинского государства", – заявила Оксана Билозир.

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О персоне: Оксана Билозир

Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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