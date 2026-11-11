"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

Виталий Човнык рассказал о результатах проверки Минздрава и вспомнил потерю дочери.

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Ирина Федишин потеряла дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Човнык, Ирина Федишин

Вы узнаете:

Что произошло с Ириной Федишин и ее нерожденной дочерью

Какие нарушения обнаружила проверка Минздрава в работе медиков

Продюсер Виталий Човнык, супруг популярной украинской певицы Ирины Федишин, впервые подробно высказался после трагедии, постигшей их семью. Спустя почти месяц после случившегося он опубликовал эмоциональное обращение в Instagram, в котором рассказал о потере нерожденной дочери Вероники и нарушениях в работе медиков, после которых жизнь его жены также оказалась под угрозой.

Виталий вспомнил ту роковую ночь у дверей операционной, когда врачи пытались спасти певицу. По его словам, это была самая отчаянная мольба в его жизни: после сообщения о смерти дочери он боялся потерять еще и любимую жену.

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"Потому что я уже знал, что нашу дочь мы потеряли. И теперь боялся потерять еще жену. Мою Ирину. Маму наших двух сыновей. Женщину, которую я люблю больше всего", - признался Човнык.

Виталий Човнык про трагедию Ирины Федишин / фото: instagram.com, Виталий Човнык

Продюсер также рассказал о нарушениях, которые, по его словам, допустили медики больницы Святой Анны во Львове. Он утверждает, что врач Кристина Мельник, под наблюдением которой находилась Ирина, не отреагировала на продолжительные жалобы певицы на боли в животе и переложила ответственность на акушера-гинеколога Ольгу Коваль.

По словам Виталия, последняя приехала на домашний осмотр без необходимого оборудования, не проверила сердцебиение ребенка и не измерила давление, заверив, что критических проблем нет. Когда же начались осложнения, времени на их предотвращение, как утверждает продюсер, уже не оставалось.

Виталий Човнык о потере дочери / фото: instagram.com, Виталий Човнык

"Я помню маленький белый гроб... как я держался за него руками и плакал... сильно плакал. Так, как, должно быть, не плакал никогда в своей жизни. Моя Вероника. Я так мечтал быть ее папой... а стоял возле маленького гроба и прощался с ним", - с болью написал Виталий.

После обращения семьи в Минздрав Украины в больнице прошла внеплановая проверка комиссии Министерства здравоохранения. Специалисты зафиксировали семь ключевых нарушений в работе медучреждения. Среди них - несвоевременная диагностика отслойки плаценты, существенная задержка с проведением УЗИ, неправильная тактика переливания крови и нарушения при ведении медицинской документации.

Виталий Човнык - как Ирина Федишин потеряла ребенка / фото: instagram.com, Виталий Човнык

В Минздраве подтвердили, что медицинская помощь, оказанная певице, не соответствовала утвержденным стандартам и протоколам.

Ирина Федишин выжила благодаря экстренной помощи хирурга. Однако супруги до сих пор переживают потерю дочери и добиваются ответственности медиков за выявленные нарушения.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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