"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

Вы узнаете:
- Что произошло с Ириной Федишин и ее нерожденной дочерью
- Какие нарушения обнаружила проверка Минздрава в работе медиков
Продюсер Виталий Човнык, супруг популярной украинской певицы Ирины Федишин, впервые подробно высказался после трагедии, постигшей их семью. Спустя почти месяц после случившегося он опубликовал эмоциональное обращение в Instagram, в котором рассказал о потере нерожденной дочери Вероники и нарушениях в работе медиков, после которых жизнь его жены также оказалась под угрозой.
Виталий вспомнил ту роковую ночь у дверей операционной, когда врачи пытались спасти певицу. По его словам, это была самая отчаянная мольба в его жизни: после сообщения о смерти дочери он боялся потерять еще и любимую жену.
"Потому что я уже знал, что нашу дочь мы потеряли. И теперь боялся потерять еще жену. Мою Ирину. Маму наших двух сыновей. Женщину, которую я люблю больше всего", - признался Човнык.
Продюсер также рассказал о нарушениях, которые, по его словам, допустили медики больницы Святой Анны во Львове. Он утверждает, что врач Кристина Мельник, под наблюдением которой находилась Ирина, не отреагировала на продолжительные жалобы певицы на боли в животе и переложила ответственность на акушера-гинеколога Ольгу Коваль.
По словам Виталия, последняя приехала на домашний осмотр без необходимого оборудования, не проверила сердцебиение ребенка и не измерила давление, заверив, что критических проблем нет. Когда же начались осложнения, времени на их предотвращение, как утверждает продюсер, уже не оставалось.
"Я помню маленький белый гроб... как я держался за него руками и плакал... сильно плакал. Так, как, должно быть, не плакал никогда в своей жизни. Моя Вероника. Я так мечтал быть ее папой... а стоял возле маленького гроба и прощался с ним", - с болью написал Виталий.
После обращения семьи в Минздрав Украины в больнице прошла внеплановая проверка комиссии Министерства здравоохранения. Специалисты зафиксировали семь ключевых нарушений в работе медучреждения. Среди них - несвоевременная диагностика отслойки плаценты, существенная задержка с проведением УЗИ, неправильная тактика переливания крови и нарушения при ведении медицинской документации.
В Минздраве подтвердили, что медицинская помощь, оказанная певице, не соответствовала утвержденным стандартам и протоколам.
Ирина Федишин выжила благодаря экстренной помощи хирурга. Однако супруги до сих пор переживают потерю дочери и добиваются ответственности медиков за выявленные нарушения.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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