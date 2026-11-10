"Когда успела вырасти": Подкопаева показала, как изменилась ее дочь

Лилия Подкопаева нежно поздравила Каролину с 20-летием и поделилась редкими архивными фотографиями.

https://stars.glavred.info/kogda-uspela-vyrasti-podkopaeva-pokazala-kak-izmenilas-ee-doch-10810907.html Ссылка скопирована

Лилия Подкопаева поздравила дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Лилия Подкопаева поздравила дочь с 20-летием

Как изменилась Каролина и чем занимаются другие дети спортсменки

Известная украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о важном семейном событии - ее дочери Каролине исполнилось 20 лет. В честь юбилея звездная мама опубликовала трогательные кадры из семейного архива в Instagram.

Судя по архивным фотографиям, Каролина с ранних лет росла в атмосфере любви и путешествий. Сейчас девушка заметно повзрослела, активно проводит время, иногда делится кадрами в соцсетях и уже строит личную жизнь. Недавно она вместе с парнем отпраздновала Хэллоуин в Америке, где проживает ее семья.

видео дня

Лилия Подкопаева с маленькой дочкой / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Звездная мама не смогла сдержать эмоций, глядя на то, как стремительно летит время, и посвятила дочери нежное обращение в блоге.

Как изменилась дочка Лилии Подкопаевой / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"И когда ты успела так вырасти? Уже 20! Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая дорогая и самостоятельная. Доченька, я очень тобою горжусь! Будь счастливой, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично", - написала Лилия Подкопаева.

Как сейчас выглядит Каролина / фото: instagram.com, ka_rolinan

Лилия Подкопаева - дети

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева воспитывает троих детей. Старший сын Вадим (2005 года рождения) - приемный ребенок, которого спортсменка усыновила во время брака с Тимофеем Нагорным. Сейчас он учится в США, в кампусе Georgia Tech. В ноябре 2006 года у пары родилась родная дочь Каролина. Сейчас девушка изучает маркетинг в Университете Джорджии. Ее крестная мать - певица Ани Лорак. Младшая дочь Эвелина родилась в 2019 году в браке Лилии с нынешним супругом - американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Бужинская показала редкое романтическое фото с мужем Димитаром Стойчевым. В соцсетях певица трогательно рассказала об отношении болгарского бизнесмена к Украине и его постоянной поддержке.

Также Алла Кудлай откровенно высказалась об отношениях со своей крестницей Настей Каменских в период войны. Народная артистка прокомментировала громкие скандалы вокруг певицы и заступилась за нее перед общественностью.

Читайте также:

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред