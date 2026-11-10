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Екатерина Бужинская показала мужа-иностранца и восхитила его поступком

Кристина Трохимчук
10 ноября 2026, 13:36
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Певица призналась, как болгарский супруг поддерживает Украину.
Екатерина Бужинская показала мужа
Екатерина Бужинская показала мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Как Екатерина Бужинская рассказала об отношении мужа к Украине
  • Как болгарский бизнесмен поддерживает украинцев

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская посвятила трогательный пост своему супругу, болгарскому бизнесмену Димитару Стойчеву. Певица показала совместный снимок с возлюбленным и рассказала в Threads, насколько глубоко ее избранник проникся любовью к Украине.

По словам артистки, Димитар не просто переживает за судьбу страны, но и активно участвует в ее благотворительной деятельности, подтверждая свою поддержку реальными поступками.

видео дня
Муж Екатерины Бужинской выучил украинский язык
Муж Екатерины Бужинской выучил украинский язык / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Мой муж - иностранец, но Украина давно стала частью его жизни и сердца. Он выучил украинский язык, с уважением относится к нашим традициям, искренне переживает за нашу страну и поддерживает украинцев в это непростое время. По возможности он ездит со мной на гастроли, разделяет мои тревоги, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать донаты. И знаете, для меня это очень ценно", - поделилась артистка.

Исполнительница подчеркнула, что трепетное отношение мужа к ее родной стране стало для нее важным проявлением настоящих чувств и взаимного уважения в браке.

Димитар Стойчев поддерживает Украину
Димитар Стойчев поддерживает Украину / скрин из видео

"Я всегда говорю, что любовь - это не только о двух людях. Это еще и об уважении к тому, что дорого каждому из нас. А Украина для меня - это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость", - рассказала Бужинская.

Напомним, Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев поженились в апреле 2014 года в Софии. Спустя два года у пары родилась двойня - Катерина и Дмитрий. Также у певицы есть старшая дочь Елена от предыдущего брака.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Алла Кудлай откровенно прокомментировала свои отношения с крестницей Настей Каменских. В интервью народная артистка встала на защиту певицы во время последних скандалов и вспомнила об их общении в период войны.

Также Светлана Билоножко откровенно высказалась о новых отношениях после утраты мужа Виталия Билоножко. Певица призналась, что считает влюбленность прекрасным чувством, но подчеркнула, что для новых шагов нужно время и действительно достойный человек.

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О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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