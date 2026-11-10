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Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Кристина Трохимчук
10 ноября 2026, 10:01
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Скончался оперный певец, актер и радиоведущий Александр Водопьянов-Танненберг.
Умер Александр Водопьянов
Умер Александр Водопьянов / коллаж: Главред, фото: thevoicemag

Вы узнаете:

  • Как умер Александр Водопьянов-Танненберг
  • Чем был известен российский артист

В возрасте 55 лет ушел из жизни российский оперный певец, актер и радиоведущий Александр Водопьянов-Танненберг. По словам родственников артиста, которые пообщались с росСМИ, причиной внезапной смерти стал отказ почек. Медики, как утверждает представительница семьи, связали критическое состояние с сильным нервным напряжением и стрессом.

Как рассказала представительница семьи, у артиста резко отказали почки. По ее словам, врачи подтвердили, что проблемы со здоровьем возникли на нервной почве. Родственники приняли решение кремировать тело музыканта, а его прах планируют захоронить на кладбище под Москвой, рядом с могилой его бабушки.

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Александр Водопьянов - российский певец
Александр Водопьянов - российский певец / фото: instagram.com, Александра Дурсенева

"Отказали почки. Причем, как подтвердили врачи, на нервной почве, на почве стресса", - заявила она.

За свою жизнь Водопьянов-Танненберг прославился не только творческой деятельностью, но и участием в мероприятиях с выраженным кремлевским контекстом. В частности, он был задействован в проекте актера Василия Ланового "Спасибо за память, потомки", который стартовал в 2014 году.

Александр Водопьянов - причина смерти
Александр Водопьянов - причина смерти / фото: instagram.com, Александра Дурсенева

Акция позиционировалась как патриотическое воспитание молодежи и проводилась при поддержке Министерства обороны РФ и движения "Бессмертный полк". Сам Лановой был известен поддержкой российских государственных идеалов и в 2019 году получил звание Героя Труда РФ от Владимира Путина.

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Ранее Главред сообщал, что актриса Юлия Буйновская призналась в интервью, что ее супруг Егор Козлов пополнил ряды ВСУ. По словам звезды, мобилизация актера не стала неожиданностью после того, как ему отменили бронь.

Также ушел из жизни художественный руководитель Киевского академического театра кукол Игорь Тетруев. 52-летний актер скончался после тяжелой борьбы с онкологией, что стало невосполнимой утратой для его коллег и всего театрального сообщества.

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О персоне: Александр Водопьянов-Танненберг

Александр Водопьянов-Танненберг (25 июля 1971 - 8 ноября 2026) - российский оперный певец, актер, искусствовед и радиоведущий, сообщает Музыкальная жизнь. В 1998 году окончил факультет музыкального театра ГИТИСа (РАТИ), был лауреатом международных конкурсов вокалистов и магистром театрального искусства. За свою карьеру выступал как приглашенный солист в Московском театре "На Басманной" и участвовал в постановках "Московской оперетты", а также вел авторские передачи на радио "Орфей" и создал интернет-проект "Итальянское радио". Был задействован в проекте актера Василия Ланового "Спасибо за память, потомки". Акция позиционировалась как патриотическое воспитание молодежи и проводилась при поддержке Министерства обороны РФ и движения "Бессмертный полк". Сам Лановой был известен поддержкой российской государственной политики и в 2019 году получил звание Героя Труда РФ от Владимира Путина. Ушел из жизни 8 ноября 2026 года.

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