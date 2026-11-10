"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Вы узнаете:
- Готова ли Светлана Билоножко к новым отношениям
- Почему артистка сравнивает мужчин с покойным супругом
Народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о личной жизни после смерти любимого мужа, певца Виталия Билоножко. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" исполнительница призналась, что не исключает возможности снова влюбиться.
Артистка откровенно поделилась, что влюбленность - прекрасное чувство, однако после пережитого горя должно пройти время. К тому же найти достойного избранника, по ее мнению, непросто.
"Влюбленность - колоссальное ощущение. Если так случится, что я смогу влюбиться, это нормально. Я была настолько предана мужу, что страшно вообразить, что где-то кто-то будет рядом. Пока только так. Достойного еще не увидела. Мне все не то", - поделилась исполнительница.
Певица призналась, что даже во время рабочих моментов невольно сравнивает окружающих мужчин с покойным супругом. В качестве примера она вспомнила случай на съемочной площадке, когда команда выбирала мужчину для съемок, но ни один кандидат не смог ей понравиться.
"Мы выбирали мужчину для съемок. Вот мне не то и все. Мне говорят: "Свет, ну ты и вредная". Может быть, и так. Но это не мое. Я привыкла к человеку, мне даже запах важен. Мой муж всю жизнь курил, но всю жизнь он был ароматен, чист, красив, достоин. Мне все остальное не нравится", - объяснила Светлана Билоножко.
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О персоне: Светлана Билоножко
Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
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