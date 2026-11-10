"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Светлана Билоножко откровенно заговорила о возможности снова влюбиться после потери мужа.

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Светлана Билоножко - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

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Готова ли Светлана Билоножко к новым отношениям

Почему артистка сравнивает мужчин с покойным супругом

Народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о личной жизни после смерти любимого мужа, певца Виталия Билоножко. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" исполнительница призналась, что не исключает возможности снова влюбиться.

Артистка откровенно поделилась, что влюбленность - прекрасное чувство, однако после пережитого горя должно пройти время. К тому же найти достойного избранника, по ее мнению, непросто.

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Светлана Билоножко - отношения / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Влюбленность - колоссальное ощущение. Если так случится, что я смогу влюбиться, это нормально. Я была настолько предана мужу, что страшно вообразить, что где-то кто-то будет рядом. Пока только так. Достойного еще не увидела. Мне все не то", - поделилась исполнительница.

Певица призналась, что даже во время рабочих моментов невольно сравнивает окружающих мужчин с покойным супругом. В качестве примера она вспомнила случай на съемочной площадке, когда команда выбирала мужчину для съемок, но ни один кандидат не смог ей понравиться.

Виталий Билоножко и Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Мы выбирали мужчину для съемок. Вот мне не то и все. Мне говорят: "Свет, ну ты и вредная". Может быть, и так. Но это не мое. Я привыкла к человеку, мне даже запах важен. Мой муж всю жизнь курил, но всю жизнь он был ароматен, чист, красив, достоин. Мне все остальное не нравится", - объяснила Светлана Билоножко.

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О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

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