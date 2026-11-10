Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Кристина Трохимчук
10 ноября 2026, 10:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Светлана Билоножко откровенно заговорила о возможности снова влюбиться после потери мужа.
Светлана Билоножко - личная жизнь
Светлана Билоножко - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Готова ли Светлана Билоножко к новым отношениям
  • Почему артистка сравнивает мужчин с покойным супругом

Народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о личной жизни после смерти любимого мужа, певца Виталия Билоножко. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" исполнительница призналась, что не исключает возможности снова влюбиться.

Артистка откровенно поделилась, что влюбленность - прекрасное чувство, однако после пережитого горя должно пройти время. К тому же найти достойного избранника, по ее мнению, непросто.

видео дня
Светлана Билоножко
Светлана Билоножко - отношения / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Влюбленность - колоссальное ощущение. Если так случится, что я смогу влюбиться, это нормально. Я была настолько предана мужу, что страшно вообразить, что где-то кто-то будет рядом. Пока только так. Достойного еще не увидела. Мне все не то", - поделилась исполнительница.

Певица призналась, что даже во время рабочих моментов невольно сравнивает окружающих мужчин с покойным супругом. В качестве примера она вспомнила случай на съемочной площадке, когда команда выбирала мужчину для съемок, но ни один кандидат не смог ей понравиться.

Виталий Билоножко и Светлана Билоножко
Виталий Билоножко и Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Мы выбирали мужчину для съемок. Вот мне не то и все. Мне говорят: "Свет, ну ты и вредная". Может быть, и так. Но это не мое. Я привыкла к человеку, мне даже запах важен. Мой муж всю жизнь курил, но всю жизнь он был ароматен, чист, красив, достоин. Мне все остальное не нравится", - объяснила Светлана Билоножко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что скончался 55-летний оперный певец и российский пропагандист Александр Водопьянов-Танненберг. По данным родных артиста, причиной скоропостижной смерти стал отказ почек, вызванный сильнейшим стрессом.

Также актриса Юлия Буйновская сообщила, что ее супруг Егор Козлов уже около двух месяцев служит в ВСУ. По словам артистки, актера мобилизовали внезапно прямо на улице, когда он возвращался домой. Актриса подчеркнула, что гордится мужем и уважает его силу духа.

Читайте также:

О персоне: Светлана Билоножко

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Светлана Билоножко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

12:41Политика
Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно

Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно

12:06Украина
В ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры: какой план завершения войны предлагают США

В ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры: какой план завершения войны предлагают США

11:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

Последние новости

12:48

Гороскоп Таро на завтра 11 ноября: Ракам - разговор, Девам - гордость

12:42

Удары РФ по мостам могут разделить Киев пополам: озвучен опасный сценарий

12:41

Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

12:21

ВСУ усиливают позиции на Херсонщине: военный рассказал о ситуации на левом берегу

12:10

Звезда "Гарри Поттера" борется за жизнь сына: что известно

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
12:08

Ложка воды на каждое яйцо: трюк, чтобы яичница-болтунья была пышной, как облачко

12:06

Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 ноября: Драконам - занятость, Козлам - решения

11:44

Три знака зодиака до конца ноября ждут большие перемены: кому улыбнется удача

Реклама
11:29

Буданов назвал ключевые изменения в отношении ветеранов, которых он ожидает в 2027 году

11:23

В ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры: какой план завершения войны предлагают США

11:10

Когда солить мясо перед жаркой: почему шеф-повара советуют начать за 12 часов

11:09

Зеленский наградил Дашу Астафьеву: что известно

10:48

Нацполиция годами закрывала наркомагазины и получала угрозы от мафии, но у неё нет такого же пиара, как у НАБУ, — Коберник

10:48

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

10:46

"Лица установлены": жена Буданова рассказала о виновных в своем отравлении

10:43

Большинство допускает серьезную ошибку в отопительный сезон: при чем тут окнаВидео

10:34

"Батя на застолье взял микрофон": Киркоров жестко опозорился на концерте в Тюмени

10:31

Что будет с ценами на продукты в Украине: тревожный прогноз до конца года

10:06

Монатик задумался об переезде семьи из Киева: что его тревожит

Реклама
10:01

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

09:59

Переговоры в Абу-Даби начались: Умеров назвал основные темы

09:15

Хитрость с картой Украины: Путину хотят "нарисовать" победу - The Economist

09:01

Донбасс и НАТО на кону: чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ

08:36

Историческая встреча трех лидеров под угрозой - почему саммит может сорваться

08:17

Елка из дерева своими руками за выходные: 10 стильных идей за ноль гривенВидео

08:01

Путин и переговоры: Андрусив объяснил, чего следует ожидатьмнение

08:00

Трамп заявил, что Украина и РФ хотят закончить войну: "Обе стороны устали"

07:54

"РФ должна согласиться": Рубио рассказал о формате защиты Украины после войны

06:57

Мирные переговоры возобновляются: на какие уступки готовы Киев и Москва — BBC

06:43

В РФ - взрывы возле завода, где ремонтируют Ил-76 и Ил-78: что известно об атаке

04:44

Не просто салат, а хит праздничного стола: как приготовить брускетты "Цезарь"

04:13

Сосна, пихта или кедр: как украсить дом к Рождеству срезанными ветками

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

03:00

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

02:36

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

01:15

Невероятная загадка ошеломила астрономов: странный объект бросил вызов науке

09 ноября, понедельник
23:45

РФ готовит новый масштабный обстрел: Жданов раскрыл опасные даты и цели

23:04

РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

22:55

Главный секрет ноябрьской посадки: когда деревья приживаются лучше всегоВидео

Реклама
22:39

Засохшие однолетники на клумбе: когда их не стоит убирать до весныВидео

22:34

Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

22:32

Что повесить на окна к Новому году: 15 эффектных вариантов без сверления

22:30

Led Zeppelin установили рекорд: хит 1970 года преодолел миллиард прослушиванийВидео

22:02

Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

21:57

Встреча Зеленского и Путина: Мельник раскрыл, где могут пройти переговоры

21:23

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвойВидео

21:19

Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

20:47

Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

20:47

Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять