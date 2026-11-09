"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

Юлия Буйновская сообщила, что ее муж Егор Козлов служит в Вооруженных силах Украины.

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Юлия Буйновская - мобилизация мужа / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Егор Козлов оказался на военной службе

Как Юлия Буйновская переживает разлуку с мужем

Украинская актриса Юлия Буйновская впервые откровенно рассказала, что ее муж, известный актер Егор Козлов, сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины. По словам артистки, которыми она поделилась в интервью Алине Доротюк, это произошло неожиданно после отмены брони.

Как рассказала Юлия, все случилось внезапно, когда Егор возвращался домой. Актера мобилизовали, и на момент интервью он уже около двух месяцев находился на службе. Буйновская призналась, что долгое время жила в страхе перед этим этапом, хотя понимала его неизбежность.

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Юлия Буйновская - интервью / скрин из видео

"Я очень боялась этого. Правда, очень сильно боялась. У него свое мнение по этому поводу, у меня свое. Все понимали, просто ждали своего времени. Мне не хотелось этого. Бронь сняли и его забрали", - поделилась Юлия.

Актриса подчеркнула, что гордится мужем и уважает его силу духа. Она убеждена, что такие умные и способные люди нужны стране. В то же время самым большим желанием артистки остается возвращение любимого домой.

Муж Юлии Буйновской / фото: instagram.com, Егор Козлов

"Он очень умный. Такие люди должны быть. Если бы мы не работали, финансово не помогали, есть еще другая помощь, и она приблизит победу. Правда, ему говорят, хотят, чтобы он и там был, и там. Я понимаю, что такие люди действительно должны быть. Он очень умный. Все будет хорошо. Я просто хочу, чтобы он был рядом, и все", - призналась актриса.

Поскольку до этого супруги проводили вместе практически каждый день на протяжении шести с половиной лет, разлука дается им чрезвычайно тяжело. Первое время Юлия старалась как можно чаще навещать мужа в распределительном центре и привозить ему домашнюю выпечку. Однако позже поняла особенности полевых условий, где подобная забота не всегда уместна.

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О персоне: Юлия Буйновская Юлия Буйновская - украинская актриса театра, кино и телевидения, сообщает Teleportal. Профессиональное образование получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Несмотря на юный возраст, она исполнила множество главных и второстепенных ролей в популярных фильмах и сериалах. Замужем за актером Егором Козловым, с которым познакомилась на съемках.

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