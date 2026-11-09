Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" - чем закончилось выступление

Елена Украинец рассказала о потерянной обуви, падении на сцене и неожиданном выборе тренера.

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Голос країни 14 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Елена Украинец отреагировала на свое падение

Какого тренера "Голосу країни" выбрала блогерша

Преподавательница вокала и популярная TikTok-блогерша Елена Украинец запомнилась зрителям невероятно энергичным и эмоциональным выступлением. Во время номера участница упала, потеряла обувь и сломала каблуки, сообщает 1+1.

По словам Елены, примерно с середины песни у нее произошел настоящий провал в памяти, а о случившемся на сцене она узнала уже после выступления.

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Елена Украинец упала на сцене / скрин из видео

"На самом деле я этого ожидала. Я же говорила, что сделаю много эффектов! Однако где-то с середины песни я вообще ничего не помню. Мне потом сказали, что я даже где-то упала, а я этого не заметила. Единственное, что помню, - как пыталась подняться и не могла. Я только поняла, что не могу встать. А еще у меня потерялась обувь на сцене, но я даже этого не заметила. Наверное, настолько была увлечена выступлением, что уже ничего вокруг не видела. Такая вот реакция организма на эмоции!" - поделилась участница.

Не менее неожиданным для вокалистки стало и решение пойти в команду Артема Пивоварова. Отправляясь на проект, Елена была твердо уверена, что выберет Наталью Могилевскую, однако трогательные слова Артема заставили ее изменить мнение.

Елена Украинец выбрала Артема Пивоварова / скрин из видео

"Честно, я сама от себя такого не ожидала! Потому что была уверена, что выберу Наталью. Но Артем нашел очень точные слова. Он сказал мне, что понимает, как сильно мне было страшно, но в то же время это было очень смело. И он почувствовал то, что я переживала еще до того, как приехала на первый кастинг. Будто заглянул мне внутрь. Это, наверное, одна из его суперспособностей - так тонко чувствовать людей", - рассказала Елена.

Кроме того, вокалистка призналась, что пыталась попасть на "Голос країни" несколько лет назад, но получала отказы. Из-за этого она на время потеряла веру в свой талант. Теперь же артистка вновь поверила в собственные силы и готова покорять проект.

Смотрите выступление Елены Украинец на "Голосі країни" тут.

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Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя заговорила о возможном возвращении к творческому псевдониму Alyosha. Певица призналась, что думает над сменой сценического имени, под которым ее много лет знает и любит украинский слушатель.

Также Лилия Ребрик опровергла слухи об отъезде из Киева. Актриса и ведущая заявила в Instagram, что планирует провести зиму в столице вместе со своими тремя дочерьми, несмотря на сложную обстановку.

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Про шоу: Голос країни Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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