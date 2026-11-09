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Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" - чем закончилось выступление

Кристина Трохимчук
9 ноября 2026, 15:14
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Елена Украинец рассказала о потерянной обуви, падении на сцене и неожиданном выборе тренера.
Голос країни 14
Голос країни 14 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Елена Украинец отреагировала на свое падение
  • Какого тренера "Голосу країни" выбрала блогерша

Преподавательница вокала и популярная TikTok-блогерша Елена Украинец запомнилась зрителям невероятно энергичным и эмоциональным выступлением. Во время номера участница упала, потеряла обувь и сломала каблуки, сообщает 1+1.

По словам Елены, примерно с середины песни у нее произошел настоящий провал в памяти, а о случившемся на сцене она узнала уже после выступления.

видео дня
Елена Украинец упала на сцене
Елена Украинец упала на сцене / скрин из видео

"На самом деле я этого ожидала. Я же говорила, что сделаю много эффектов! Однако где-то с середины песни я вообще ничего не помню. Мне потом сказали, что я даже где-то упала, а я этого не заметила. Единственное, что помню, - как пыталась подняться и не могла. Я только поняла, что не могу встать. А еще у меня потерялась обувь на сцене, но я даже этого не заметила. Наверное, настолько была увлечена выступлением, что уже ничего вокруг не видела. Такая вот реакция организма на эмоции!" - поделилась участница.

Не менее неожиданным для вокалистки стало и решение пойти в команду Артема Пивоварова. Отправляясь на проект, Елена была твердо уверена, что выберет Наталью Могилевскую, однако трогательные слова Артема заставили ее изменить мнение.

Елена Украинец выбрала Артема Пивоварова
Елена Украинец выбрала Артема Пивоварова / скрин из видео

"Честно, я сама от себя такого не ожидала! Потому что была уверена, что выберу Наталью. Но Артем нашел очень точные слова. Он сказал мне, что понимает, как сильно мне было страшно, но в то же время это было очень смело. И он почувствовал то, что я переживала еще до того, как приехала на первый кастинг. Будто заглянул мне внутрь. Это, наверное, одна из его суперспособностей - так тонко чувствовать людей", - рассказала Елена.

Кроме того, вокалистка призналась, что пыталась попасть на "Голос країни" несколько лет назад, но получала отказы. Из-за этого она на время потеряла веру в свой талант. Теперь же артистка вновь поверила в собственные силы и готова покорять проект.

Смотрите выступление Елены Украинец на "Голосі країни" тут.

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Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя заговорила о возможном возвращении к творческому псевдониму Alyosha. Певица призналась, что думает над сменой сценического имени, под которым ее много лет знает и любит украинский слушатель.

Также Лилия Ребрик опровергла слухи об отъезде из Киева. Актриса и ведущая заявила в Instagram, что планирует провести зиму в столице вместе со своими тремя дочерьми, несмотря на сложную обстановку.

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Про шоу: Голос країни

Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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