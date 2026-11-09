"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

Вы узнаете:
- Как Наталья Сумская отреагировала на похудение сына
- Почему Вячеслав Хостикоев решил сбросить вес
Украинский актер Вячеслав Хостикоев поразил поклонников заметной трансформацией. За три года 30-летнему артисту удалось сбросить 35 килограммов. О своих изменениях он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Как признался Вячеслав, при максимальном весе в 116 килограммов он сыграл одну из главных ролей в комедийном фильме "Скажене весілля 3". С тех пор актер проделал большую работу над собой, однако его знаменитая мама Наталья Сумская отнеслась к результату с тревогой.
"Очень классная была реакция у мамы: "Что ты наделал? Не кормят?! Да что вы наделали, как можно так?" - процитировал артист мать. - Но маму нужно успокоить, потому что каждая любящая мать - она, конечно, хочет, чтобы сыночек выглядел немного... Но это было слишком", - поделился Вячеслав.
При этом из-за плотного рабочего графика актеру не всегда удается соблюдать режим питания. Ранее Хостикоев рассказывал, что порой пропускает завтрак, пьет энергетики и полноценно ужинает только перед сном. При этом он понимает, что поздний прием пищи может сказываться на его весе.
Артист также признавался, что замечает разницу в отношении окружающих к нему после похудения. По словам Вячеслава, изменение веса повлияло на то, как люди воспринимают его и общаются с ним.
"Поймите: толстячков никто не любит. Никто не любит, к сожалению, потому что я даже по себе ориентируюсь: когда я немного похудею, ниже 100 кг, и люди меняют свое впечатление о тебе, с тобой приятно общаться. А когда ты... Я сам толстячок. Пока что. Я работаю над собой", - признавался артист.
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О персоне: Вячеслав Хостикоев
Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.
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