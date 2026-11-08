Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

Путинистка Анита Цой организовала собственное кладбище для себя и своих живых близких.

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Путинистка Цой собралась на тот свет / Коллаж Главред, фото Instagram/anitatsoy

Кратко:

Кого собралась хоронить путинистка

Как отреагировали ее родственники

Российская певица-путинистка Анита Цой, которая открыто поддерживает террориста Путина и нападения России на Украину, подготовила себе и своим родственникам могилы.

Более того, как пишут российские пропагандисты, она уже и поставила памятники.

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"У меня там тоже заложена могилка", - подтвердила Цой. К слову, близкие путинистки поначалу возмутились такому ее решению.

Могильник путинистки Цой / Фото ЭГ

"Они решили, что я с ума сошла. Но я с каждым поговорила отдельно, особенно со старшим поколением. И они потом подошли, сказали: "Мы были не правы, мы успокоились, мы знаем, что теперь мы будем достойно похоронены".

Анита считает, что действительно хорошо позаботилась о своей большой семье, включая сына Сергея и многочисленных племянников.

"Если вы хотите, чтобы вас дети помнили, внуки помнили, надо позаботиться уже сегодня об этом. Я к смерти отношусь так же, как и к жизни. И если в жизни мы готовимся покупать квартиру и копим на нее деньги, берем кредиты, ипотеки, то почему не сделать это же для своего рода на кладбище? Это нормально. Сейчас на кладбище такие ценники, что катастрофа", - заметила Цой в интервью.

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О персоне: Анита Цой Анита Цой - российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан. Официально поддерживает войну, убийства мирных украинцев и захват Россией украиинских территорий.

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