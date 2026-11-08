Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

Кратко:
- Кого собралась хоронить путинистка
- Как отреагировали ее родственники
Российская певица-путинистка Анита Цой, которая открыто поддерживает террориста Путина и нападения России на Украину, подготовила себе и своим родственникам могилы.
Более того, как пишут российские пропагандисты, она уже и поставила памятники.
"У меня там тоже заложена могилка", - подтвердила Цой. К слову, близкие путинистки поначалу возмутились такому ее решению.
"Они решили, что я с ума сошла. Но я с каждым поговорила отдельно, особенно со старшим поколением. И они потом подошли, сказали: "Мы были не правы, мы успокоились, мы знаем, что теперь мы будем достойно похоронены".
Анита считает, что действительно хорошо позаботилась о своей большой семье, включая сына Сергея и многочисленных племянников.
"Если вы хотите, чтобы вас дети помнили, внуки помнили, надо позаботиться уже сегодня об этом. Я к смерти отношусь так же, как и к жизни. И если в жизни мы готовимся покупать квартиру и копим на нее деньги, берем кредиты, ипотеки, то почему не сделать это же для своего рода на кладбище? Это нормально. Сейчас на кладбище такие ценники, что катастрофа", - заметила Цой в интервью.
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О персоне: Анита Цой
Анита Цой - российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан.
Официально поддерживает войну, убийства мирных украинцев и захват Россией украиинских территорий.
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