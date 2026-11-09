Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

Кристина Трохимчук
9 ноября 2026, 09:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во львовской Больнице Святой Анны отреагировали на трагедию в семье певицы и рассказали о результатах
Ирина Федишин потеряла ребенка
Ирина Федишин потеряла ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Вы узнаете:

  • Ирина Федишин рассказала о потере ребенка и удалении матки
  • Как в больнице прокомментировали трагедию

Во львовской Больнице Святой Анны прокомментировали заявления украинской певицы Ирины Федишин, которая после потери ребенка на 35-й неделе беременности намекнула на возможную халатность медицинского персонала. Представители медучреждения сообщили в Instagram, что обстоятельства трагедии стали предметом официального разбирательства.

Как рассказала певица в Instagram, трагедия произошла из-за внутреннего кровотечения, вызванного отслойкой плаценты. Кровоизлияние происходило внутри, а не наружу, что осложнило диагностику. В результате Федишин не только потеряла ребенка, но и перенесла операцию по удалению матки.

видео дня
Что случилось с Ириной Федишин
Что случилось с Ириной Федишин / фото: instagram.com, st.annas.hospital

29–30 октября в медучреждении прошла внеплановая проверка Министерства здравоохранения Украины. По итогам государственного надзора клиника получила ряд замечаний, которые обязана устранить до 1 декабря. В частности, к круглосуточному дежурству уже привлечены врачи УЗИ, а также проводятся другие организационные изменения.

Вместе с тем в клинике подчеркнули, что врач, который должен был принимать роды у исполнительницы и осматривал ее на дому, был уволен из-за грубого нарушения правил работы учреждения.

"Отдельно хотим отметить, что врач, избранный Ириной для родов и осматривавший ее дома до госпитализации, больше не работает в Больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом - это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены", - заявили в медучреждении.

Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык / фото: instagram.com, Виталий Човнык

В свою очередь, муж и продюсер артистки Виталий Човнык заявил о намерении предать огласке подробности той ночи и назвать конкретные имена людей, к которым, по его словам, остаются серьезные вопросы.

"Я расскажу ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ. Об обстоятельствах той ночи, об организации работы больницы, о действиях и решениях конкретных людей. И НАЗОВУ ФАМИЛИИ тех, к кому остаются серьезные вопросы. Я не хочу, чтобы эта история осталась только нашей личной болью. Я хочу, чтобы правда была услышана, чтобы на все вопросы были даны ответы, а самое главное - чтобы ни одной другой семье не пришлось пережить то, что пережили мы", - написал Виталий Човнык.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что участница романтического реалити "Холостяк" Дарья Харитонова представит Украину на одном из самых престижных международных конкурсов красоты - Miss International 2026. Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября 2026 года в Токио.

Также Анастасия Волочкова пожаловалась на сложные отношения с единственной дочерью Ариадной. Девушка обвинила звездную мать в отсутствии любви и недостатке внимания. Скандальная артистка попыталась оправдаться перед публикой, заявив, что стремилась дать ребенку лучшее.

Читайте также:

О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ирина Федишин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:13Война
ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

11:06Политика
Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

10:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

Китайский гороскоп на сегодня, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

Китайский гороскоп на сегодня, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

Последние новости

11:13

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:06

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

10:56

"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

10:52

Какие многолетники не стоит сажать в ноябре: что выбрать вместо них

10:29

Красные и золотые шарики уходят в прошлое: новый трендовый декор для елкиВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
10:24

Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

09:59

Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

09:57

Гороскоп на завтра, 10 ноября: Львам — заряд энергии, Весам — отдых

09:48

Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча

Реклама
09:40

Звонок Стубба и Стёре Путину расколол Европу: новые детали переговоров с Кремлем

09:06

Разделочная доска будет впитывать меньше запахов: чем ее нужно смазыватьВидео

08:20

Не только окончание войны: Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби

08:18

Дроны атаковали Кременчуг: семь раненых, среди них 16-летний подростокФото

07:40

В Ленинградской области горит крупный НПЗ: под ударом топливо для Петербурга

06:57

"Украина будет иметь другие очертания": Трамп намекнул на перекройку карты после сделкиВидео

05:40

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причинаВидео

05:05

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

04:04

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

03:37

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

01:10

Человечество на грани катастрофы: появилось пугающее предупреждение

Реклама
08 ноября, воскресенье
23:25

На месте прилетов завалы: РФ ударила по крупному объекту энергетики на юге

22:32

Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

22:18

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

21:25

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химииВидео

21:02

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшиеФото

21:01

Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Реклама
16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять