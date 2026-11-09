Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

Во львовской Больнице Святой Анны отреагировали на трагедию в семье певицы и рассказали о результатах

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Ирина Федишин потеряла ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

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Ирина Федишин рассказала о потере ребенка и удалении матки

Как в больнице прокомментировали трагедию

Во львовской Больнице Святой Анны прокомментировали заявления украинской певицы Ирины Федишин, которая после потери ребенка на 35-й неделе беременности намекнула на возможную халатность медицинского персонала. Представители медучреждения сообщили в Instagram, что обстоятельства трагедии стали предметом официального разбирательства.

Как рассказала певица в Instagram, трагедия произошла из-за внутреннего кровотечения, вызванного отслойкой плаценты. Кровоизлияние происходило внутри, а не наружу, что осложнило диагностику. В результате Федишин не только потеряла ребенка, но и перенесла операцию по удалению матки.

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Что случилось с Ириной Федишин / фото: instagram.com, st.annas.hospital

29–30 октября в медучреждении прошла внеплановая проверка Министерства здравоохранения Украины. По итогам государственного надзора клиника получила ряд замечаний, которые обязана устранить до 1 декабря. В частности, к круглосуточному дежурству уже привлечены врачи УЗИ, а также проводятся другие организационные изменения.

Вместе с тем в клинике подчеркнули, что врач, который должен был принимать роды у исполнительницы и осматривал ее на дому, был уволен из-за грубого нарушения правил работы учреждения.

"Отдельно хотим отметить, что врач, избранный Ириной для родов и осматривавший ее дома до госпитализации, больше не работает в Больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом - это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены", - заявили в медучреждении.

Ирина Федишин и Виталий Човнык / фото: instagram.com, Виталий Човнык

В свою очередь, муж и продюсер артистки Виталий Човнык заявил о намерении предать огласке подробности той ночи и назвать конкретные имена людей, к которым, по его словам, остаются серьезные вопросы.

"Я расскажу ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ. Об обстоятельствах той ночи, об организации работы больницы, о действиях и решениях конкретных людей. И НАЗОВУ ФАМИЛИИ тех, к кому остаются серьезные вопросы. Я не хочу, чтобы эта история осталась только нашей личной болью. Я хочу, чтобы правда была услышана, чтобы на все вопросы были даны ответы, а самое главное - чтобы ни одной другой семье не пришлось пережить то, что пережили мы", - написал Виталий Човнык.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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