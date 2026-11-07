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"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 17:07
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Анастасия Волочкова рассказала о затяжном конфликте с единственной дочерью и ее обидах.
Анастасия Волочкова с дочерью
Анастасия Волочкова с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Вы узнаете:

  • Какие претензии Ариадна предъявляет матери
  • Из-за чего отношения Анастасии Волочковой с дочерью испортились

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями непростых отношений со своей единственной дочерью Ариадной. Наследница путинистки обвиняет мать в том, что та никогда ее не любила и не уделяла ей достаточно внимания, сообщают росСМИ.

В 14-летнем возрасте Ариадна переехала жить к отцу, а недавно вышла замуж, взяв фамилию супруга и не пригласив мать на торжество. Как признается балерина, дочь уверена, что никогда не была нужна ей. Сама Волочкова вспоминает роскошное детство наследницы - частные самолеты, яхты, цветы и конфеты - и искренне не понимает ее претензий.

видео дня
Анастасия Волочкова с дочерью
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной / фото: t.me, Анастасия Волочкова

"Претензии ко мне - что я никогда ее не любила, что она никому была не нужна, что я не стояла у ее кроватки с рождения. Когда я показываю ей видео, говорю: "Слушай, Аришка, извини, пожалуйста. А вот посмотри, пожалуйста, вот на это видео. А ты помнишь, как это было клево, как мы с тобой в частном самолете летели? Как вообще? Посмотри, какие твои эмоции". А она смотрит и отвечает: "Я этого не помню". Для меня это огромная боль. У меня ощущение, что дети всей России любят меня больше, чем моя собственная дочь, настроенная против меня", - призналась артистка.

Конфликт обострился после свадьбы Ариадны в Санкт-Петербурге. Последней каплей, после которой дочь заблокировала мать в телефоне, стали резкие высказывания Волочковой в адрес новоиспеченного зятя прямо во время праздника.

Волочкова с дочерью и зятем
Анастасия Волочкова - семья / instagram.com, Анастасия Волочкова

"Я ее чуваку говорю: "Друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак. Ты был у меня дома два раза. Когда брал в жены Ариадну Волочкову, ты понимал, чья это дочь?", - заявляла балерина.

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Ранее Главред сообщал, что Павел Зибров рассказал об особенностях работы с дочерью Дианой, которая совмещает роль его пиар-менеджера. Исполнитель признался, что в профессиональной деятельности родственные связи не дают никаких поблажек.

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О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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