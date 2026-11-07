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"Наследственность - вещь безжалостная": Мозговая обратилась к матери

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 12:42
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Елена Мозговая поздравила маму с днем рождения и рассказала, какие черты унаследовала от нее.
Елена Мозговая обратилась к маме
Елена Мозговая обратилась к маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Как изменились отношения Елены Мозговой с матерью
  • Какие черты характера продюсер замечает в себе

Украинский продюсер Елена Мозговая обратилась к маме в день ее рождения. По этому случаю знаменитость опубликовала в Instagram трогательное поздравление и показала особенные архивные фотографии.

По словам Елены, в детстве мама казалась ей всемогущим человеком, способным решить любую глобальную проблему. Однако с взрослением детское восхищение переросло в глубокое уважение к материнской мудрости, красоте и принципиальности.

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Елена Мозговая в детстве с мамой
Елена Мозговая в детстве с мамой / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Я и до сих пор смотрю на тебя с восхищением. Я выросла, но восхищение никуда не исчезло. Просто изменилась его природа. Теперь я вижу не только маму. Я вижу женщину. Красивую, сложную, сильную, иногда категоричную, всегда настоящую. Женщину, которая никогда не нуждалась в чужом разрешении, чтобы быть собой", - написала Мозговая.

Помимо комплиментов уму и изысканному вкусу матери, продюсер с юмором отметила, что с годами все чаще замечает в себе черты родного человека. В частности, Елена признала, что унаследовала от мамы упрямство.

Елена Мозговая похожа на маму
Елена Мозговая похожа на маму / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"С годами я все чаще узнаю тебя в себе. В жестах, интонациях, реакциях, в упрямстве, которое раньше считала исключительно твоей особенностью. Теперь приходится признать: наследственность - вещь безжалостная, но в нашем случае достаточно щедрая. И если в детстве я смотрела на тебя с восхищением, потому что ты была моей мамой, то сегодня я восхищаюсь тобой еще и потому, что понимаю, какой незаурядной женщиной мне посчастливилось называть маму", - рассказала Елена Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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