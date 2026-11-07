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"Была в ярости": дочь Джоли попала в больницу из-за психического расстройства

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 05:15
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Вивьен Джоли впервые рассказала о госпитализации и борьбе с тяжелым заболеванием.
Дочь Анджелины Джоли раскрыла диагноз
Дочь Анджелины Джоли раскрыла диагноз / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какой диагноз поставили дочери Джоли и Питта
  • Как Вивьен справилась с болезнью

Дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, сделала неожиданное признание. Девушка впервые откровенно рассказала о том, что в начале этого года ее госпитализировали из-за серьезного психического заболевания - расстройства пищевого поведения (РПП), сообщает Entertainment Tonight.

О непростом диагнозе и лечении Вивьен рассказала во время своей дебютной художественной выставки под названием "Поле тюльпанов" (The Tulip Field) в Лос-Анджелесе. Облегчить пребывание в больнице ей помогло творчество.

видео дня
Как выглядит Вивьен Джоли
Как выглядит Вивьен Джоли / скрин из видео

"Я боролась с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали из-за этого расстройства. Я была в ярости, больна и чувствовала себя очень одинокой", - написала Вивьен в записке для выставки, которую опубликовали в X.

Пребывание в медицинском учреждении помогло девушке справиться с трудностями. Она поделилась, что поддержка персонала и других юных пациентов сыграла важную роль в ее восстановлении.

Записка Вивьен Джоли
Записка Вивьен Джоли / фото: x.com, angeltresjolie_

"Я никогда так сильно не смеялась и не плакала, никогда не была такой честной и такой настоящей. Другие дети там научили меня, как быть сильной, когда ты слабее всего. Это было худшее и лучшее время в моей жизни, и благодаря ему я стала лучше", - написала она.

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О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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