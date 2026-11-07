"Была в ярости": дочь Джоли попала в больницу из-за психического расстройства

Вы узнаете:
- Какой диагноз поставили дочери Джоли и Питта
- Как Вивьен справилась с болезнью
Дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, сделала неожиданное признание. Девушка впервые откровенно рассказала о том, что в начале этого года ее госпитализировали из-за серьезного психического заболевания - расстройства пищевого поведения (РПП), сообщает Entertainment Tonight.
О непростом диагнозе и лечении Вивьен рассказала во время своей дебютной художественной выставки под названием "Поле тюльпанов" (The Tulip Field) в Лос-Анджелесе. Облегчить пребывание в больнице ей помогло творчество.
"Я боролась с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали из-за этого расстройства. Я была в ярости, больна и чувствовала себя очень одинокой", - написала Вивьен в записке для выставки, которую опубликовали в X.
Пребывание в медицинском учреждении помогло девушке справиться с трудностями. Она поделилась, что поддержка персонала и других юных пациентов сыграла важную роль в ее восстановлении.
"Я никогда так сильно не смеялась и не плакала, никогда не была такой честной и такой настоящей. Другие дети там научили меня, как быть сильной, когда ты слабее всего. Это было худшее и лучшее время в моей жизни, и благодаря ему я стала лучше", - написала она.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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