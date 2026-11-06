"Мы тебе рады": победительница "Холостяка" показала беременный животик

Вы узнаете:
- Екатерина Лозовицкая сообщила о беременности
- Как отреагировали поклонники "Холостяка"
Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая поделилась с поклонниками радостной новостью в Instagram. Модель и ее муж, певец азербайджанского происхождения Гидаят Сеидов (Geed), готовятся впервые стать родителями.
О грядущем пополнении в семье модель сообщила в соцсетях, опубликовав стильные черно-белые снимки, на которых позирует с заметно округлившимся животиком.
"Наша самая главная и самая счастливая новость! Мы так рады тебе", - подписала публикацию будущая мама.
Радостное событие произошло всего через несколько месяцев после того, как пара официально узаконила свои отношения: 23 сентября этого года Екатерина вышла замуж за своего избранника. Для обоих супругов будущий малыш станет первенцем.
Новость о беременности вызвала бурную реакцию в комментариях. Подписчики и звездные коллеги поспешили поздравить пару с этим важным этапом, отметив, что с правильным человеком все в жизни складывается стремительно и гармонично.
"Ура, самые искренние поздравления - какая же хорошая новость", - написала Кристина Решетник.
"Поздравляем", - прокомментировала Даша Квиткова.
Напомним, до встречи с нынешним мужем личная жизнь модели не раз привлекала внимание прессы. В частности, после победы в "Холостяке" она была помолвлена с экс-избранником, однако разорвала помолвку всего через несколько недель после предложения руки и сердца.
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Ранее Главред сообщал, что Павел Зибров откровенно высказался о семейных делах и нелепых сплетнях. Исполнитель рассказал в интервью, кто на самом деле является главным вдохновителем в их союзе с супругой Мариной, а также как они распределяют обязанности в общем бизнесе.
Также Макс Барских и его бессменный продюсер и режиссер Алан Бадоев объявили о прекращении совместной работы после 18 лет сотрудничества. За 18 лет сотрудничества артисты неоднократно оказывались в центре скандалов и слухов.
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О реалити-шоу: "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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