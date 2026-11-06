"Мы тебе рады": победительница "Холостяка" показала беременный животик

Екатерина Лозовицкая объявила о беременности вскоре после свадьбы.

https://stars.glavred.info/my-tebe-rady-pobeditelnica-holostyaka-pokazala-beremennyy-zhivotik-10809872.html Ссылка скопирована

Екатерина Лозовицкая беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Лозовицкая

Вы узнаете:

Екатерина Лозовицкая сообщила о беременности

Как отреагировали поклонники "Холостяка"

Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая поделилась с поклонниками радостной новостью в Instagram. Модель и ее муж, певец азербайджанского происхождения Гидаят Сеидов (Geed), готовятся впервые стать родителями.

О грядущем пополнении в семье модель сообщила в соцсетях, опубликовав стильные черно-белые снимки, на которых позирует с заметно округлившимся животиком.

видео дня

"Наша самая главная и самая счастливая новость! Мы так рады тебе", - подписала публикацию будущая мама.

Екатерина Лозовицкая ждет ребенка / фото: instagram.com, Екатерина Лозовицкая

Радостное событие произошло всего через несколько месяцев после того, как пара официально узаконила свои отношения: 23 сентября этого года Екатерина вышла замуж за своего избранника. Для обоих супругов будущий малыш станет первенцем.

Новость о беременности вызвала бурную реакцию в комментариях. Подписчики и звездные коллеги поспешили поздравить пару с этим важным этапом, отметив, что с правильным человеком все в жизни складывается стремительно и гармонично.

Екатерина Лозовицкая - Холостяк / фото: instagram.com, Екатерина Лозовицкая

"Ура, самые искренние поздравления - какая же хорошая новость", - написала Кристина Решетник.

"Поздравляем", - прокомментировала Даша Квиткова.

Напомним, до встречи с нынешним мужем личная жизнь модели не раз привлекала внимание прессы. В частности, после победы в "Холостяке" она была помолвлена с экс-избранником, однако разорвала помолвку всего через несколько недель после предложения руки и сердца.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Павел Зибров откровенно высказался о семейных делах и нелепых сплетнях. Исполнитель рассказал в интервью, кто на самом деле является главным вдохновителем в их союзе с супругой Мариной, а также как они распределяют обязанности в общем бизнесе.

Также Макс Барских и его бессменный продюсер и режиссер Алан Бадоев объявили о прекращении совместной работы после 18 лет сотрудничества. За 18 лет сотрудничества артисты неоднократно оказывались в центре скандалов и слухов.

Читайте также:

О реалити-шоу: "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред