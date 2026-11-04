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"Когда Эктора не будет": Литвинова сделала заявление о возвращении на "МастерШеф"

Кристина Трохимчук
4 ноября 2026, 17:49
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Татьяна Литвинова поставила жесткое условие для возвращения в кулинарное шоу.
Конфликт Эктора Хименеса-Браво и Татьяны Литвиновой
Конфликт Эктора Хименеса-Браво и Татьяны Литвиновой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво; скрин из видео

Вы узнаете:

  • На каких условиях Татьяна Литвинова готова вернуться на "МастерШеф"
  • Причина конфликта Татьяны Литвиновой и Эктора Хименес-Браво

Известный шеф-повар, ресторатор и экс-судья популярного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова сделала откровенное заявление о своем возможном возвращении на шоу. Знаменитость призналась в TikTok, что согласится только если Эктора Хименеса-Браво не будет среди судей.

Кулинарный эксперт подчеркнула, что с возрастом научилась выстраивать личные границы и больше не намерена идти на компромиссы с собственной совестью ради телеэфиров.

видео дня
Татьяна Литвинова - МастерШеф
Татьяна Литвинова - МастерШеф / скрин из видео

"Я приду на "МастерШеф", если меня туда пригласят, когда Эктора там не будет. Зачем себе изменять? Я уже настолько повзрослела и всем доказала, что просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой", - заявила Литвинова.

Ранее Татьяна уже рассказывала о сложных отношениях с Эктором. Литвинова призналась, что постоянно ощущала скрытый негатив с его стороны. По словам звезды, колумбийский шеф-повар регулярно перебивал ее и делал замечания на испанском языке прямо во время оценки блюд участников. Это выбивало ее из колеи и мешало съемочному процессу.

Эктор Хименес Браво
Эктор Хименес Браво - судья МастерШеф / фото: instagram.com, Эктор Хименес Браво

"Я чувствовала негатив со стороны Эктора, когда он давал комментарии. Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то говорил по-испански. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила на публику наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне тоже переводили, что он говорит. Это очень мешало", - вспоминает звезда.

Напомним, что в итоге Литвинова покинула проект "МастерШеф" после того, как продюсеры не продлили с ней контракт на следующий сезон.

Татьяна Литвинова про "МастерШеф" - видео смотрите тут.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво / инфографика: Главред

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О персоне: Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова - известная украинская кулинар, телеведущая и эксперт, получившая широкую популярность как судья шоу "МастерШеф". Она автор кулинарных книг, ведет активную деятельность в соцсетях, строит свой бизнес и проживает в Киеве.

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