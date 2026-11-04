Осадчая показала 91-летнюю бабушку, на которую поразительно похожа

Екатерина Осадчая поделилась редким фото 91-летней бабушки с праздничным тортом.

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Екатерина Осадчая - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

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Как выглядит бабушка Екатерины Осадчей

На кого из родственников похожа телеведущая

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками трогательным семейным кадром. В Instagram звезда поздравила с днем рождения одного из самых близких людей - бабушку Раю, которой исполнился 91 год.

По случаю праздника ведущая "Голосу країни" опубликовала в фотоблоге снимок, на котором улыбающаяся именинница держит в руках праздничный торт, украшенный свечами и свежей клубникой. Фото сопровождалось теплым поздравлением.

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Бабушка Екатерины Осадчей празднует 91-летие / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Бабушке 91. Многая благая лета", - написала Екатерина.

Помимо трогательного поздравления, особое внимание поклонников привлекло поразительное внешнее сходство телеведущей с ее бабушкой. Черты лица и выразительный взгляд передались Екатерине по наследству.

На кого похожа Екатерина Осадчая / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Ранее Екатерина неоднократно рассказывала, что бабушка является для нее не только надежной опорой, но и строгим критиком. Несмотря на то что за свою жизнь женщина пережила тяжелые испытания - Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве, - она сохраняет активность, продолжает общаться с родными и принимает участие в воспитании четырех правнуков. Главным жизненным принципом именинницы Осадчая называет постоянное движение, развитие и отказ от лени.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Осадчая Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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